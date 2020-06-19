На IV «Гаспринских чтениях» рассказали как религиозным деятелям использовать медиатехнологии

Вчера прошла IV Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция «Гаспринские чтения» на тему «Образ мусульман и продвижение гуманитарной повестки в медиапространстве эпохи пандемии». Организаторами мероприятия выступили Духовное управление мусульман Российской Федерации, Московский исламский институт при информационной поддержке медиахолдинга «Издательский дом “Медина”».

В конференции, приуроченной к 150-летию известнейшего редактора, просветителя и общественного деятеля Фатиха Карими (1870–1937), редактора татароязычной мусульманской газеты своей эпохи — газеты «Вакыт», приняли участие представители духовенства, науки, мусульманских средств массовой информации из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Симферополя, Перми, Екатеринбурга, Саратова и Омска.

Открывая онлайн-конференцию, первый заместитель председателя ДУМ РФ, ректор МИИ Дамир Мухетдинов передал приветствия в адрес участников от имени духовного лидера российских мусульман председателя ДУМ РФ и СМР Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина.

Он обратил внимание участников на то, что и в онлайн-формате конференции имеют широчайший территориальный охват – от Сибири до Крыма, от Калининграда и Поволжья до Сочи и Владивостока. По мнению религиозного деятеля, работа в период пандемии, когда временно приостановилась очная работа мечетей и религиозных организаций, позволила мобилизовать все возможности современных средств связи и коммуникации и выйти на совершенно новый уровень деятельности.

Активная работа в интернет-пространстве, по словам Дамира Мухетдинова, сегодня позволяет иметь огромные аудитории последователей. Поэтому подобные проекты, в том числе и те, которые появились во время пандемии, становятся в наши дни все более востребованными. Сегодня религиозные организации в составе ДУМ РФ активно работают в соцсетях. Вместе с тем, у многих религиозных организаций в регионах отсутствуют собственные сайты или печатные издания. И «подтянуть» уровень их работы в медиа до достойного уровня – одна из важнейших задач. Он также отметил, что в информационное пространство сегодня пришло немало компетентных светских ученых, специалистов, журналистов, позиционирующих себя как мусульман.

Кандидат исторических наук, заместитель председателя ДУМ РФ по вопросам образования, науки и культуры, руководитель Центра исламских исследований Московского исламского института (г. Москва) Дамир Хайретдинов выступил с докладом, посвященным официальному изданию ДУМ РФ — «Минбар ислама». Это — одно из самых старых мусульманских периодических изданий в современной России. Газета издается с 1994 года в Москве.

Дамир Хайретдинов подробно остановился на деятельности флагманского информационного ресурса ДУМ РФ за почти 30-летний период. Он также призвал обратить пристальное внимание на само понятие «мусульманская журналистика», совершив своеобразный экскурс в историю появления и развития этого понятия (явления) в России, начиная с периода распада СССР. Сегмент мусульманской журналистики существенно изменился за эти годы. Однако, СМИ, работающих в этой сфере, с реально достойным профессиональным контентом и высоким уровнем сотрудников немного.

Доктор исторических наук, профессор Казанского филиала Российского государственного университета правосудия, профессор Института международных отношений Казанского (Приволжского) Федерального университета (г. Казань) Айдар Хабутдинов рассказал о роли Исмаила Гаспринского и Фатыха Карими в создании и развитии мусульманской прессы России как общественного феномена».

Профессор построил свое выступление на трех ключевых тезисах, раскрывающих историю становления мусульманской прессы, в данном случае татарской, в начале ХХ века при участии двух великих просветителей Исмаила Гаспринского и Фатиха Карими. Он также рассказал о том, какие силы и события подтолкнули к созданию многочисленных проектов, в частности упомянул эпидемии холеры, бушевавшие в Российской Империи в XIX веке, когда мусульманские религиозные деятели включились в пропаганду и стали мобилизовать верующих на борьбу с последствиями эпидемии.

Кроме того, Айдар Хабутдинов довел до сведения слушателей циклы развития мусульманских периодических изданий, увязав их с появлением в России железных дорог и телеграфа, когда время доставки газет до читателей с недели сократилось до двух дней; отметил центры, которые сыграли важную роль в подготовке мусульманских журналистов в то время.

Тимур Тагирович Зайнуллин, начальник управления по связям с общественностью Санкт-Петербургского государственного университета говорил об имидже исламского деятеля в современном мире. Он отметил, что имидж, в данном случае, чаще всего оценивается как субъективный образ восприятия личности.

Тимур Зайнуллин обозначил несколько компонентов имиджа: физиологический, поведенческий, профессиональные характеристики, психологический. От того, как все эти «компоненты» воспринимаются различными общественными группами, чаще всего зависит то, как складывается публичный образ.

Он подчеркнул, что существует два вектора деятельности представителей мусульманских религиозных структур и СМИ — внутриисламская общественная деятельность и «внешняя» политическая деятельность, направленная на неисламскую аудиторию. Тимур Зайнуллин отметил, что исламским деятелям сегодня приходится не только отражать исламофобию, но и антиклерикальные тенденции. С этим можно столкнуться на всех уровнях от муниципального до федерального. Он призвал ответственно относится к чекингу – тщательной проверке фактов.

По мнению Т.Зайнуллина, видится целесообразным соблюдение информационных моделей. Важное значение — имеет регулярное обновление информации на новостных сайтах, так как в противном случае пользователи потеряют к ним интерес. Он также заострил внимание на активном развитии блогосферы, отметив, что среди исламских деятелей немало блогеров, способных привлекать интерес аудитории.

Доктор исторических наук, доцент кафедры исторического и обществоведческого образования Института международных отношений Казанского (Приволжского) Федерального университета (г. Казань) Марина Имашева посвятила свой доклад татарской прессе Нижнего Поволжья в начале XX века. В своем докладе ученый увязала возникновение татарской периодической печати с революционными событиями в России в начале прошлого века. Говоря о татарских газетах, издававшихся в Астрахани, она отметила, что над их выпуском работали не только татары, но и азербайджанцы и казахи, а сами сми больше позиционировались как мусульманские, нежели татарские. «Несмотря на такую особенность, говорить о национальной печати в Астрахани надо как о татарской. Мусульманская направленность астраханских газет никогда не отменяла проблемы, которые волновали татарскую общественность», — заявила ученый.

Руководитель кинодокументальных проектов ДУМ РФ Ахмад Макаров выступил с докладом на тему «Исторический нарратив: для чего и каким образом». Он говорил о том, как строится нарратив, как он может быть связан с историей. По мнению Макарова, нарратив должен быть положительным и нести положительное начало, а не анархией и отрицанием.

Заместитель председателя Совета муфтиев России, председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы (г. Москва) Фарит Фарисов говорил о формировании антипатриотических настроений у современной российской молодежи в цифровой среде.

Как отметил глава ТНКА Москвы, российское общество остро нуждается в патриотизме и патриотической идеологии, а молодежь является главной базой и социальным ресурсом преобразований в стране.

«Цифровая среда таит в себе вызовы, в частности, и разрушение системы ценностей, в то время как молодежь воспринимает историю не из научных источников, а из соцсетей, — уверен Фарит Фарисов. — Многие современные проекты не объединяют молодежь, наоборот разъединяют. Праздники должны быть объединяющими, а не разъединяющими, как, например, разделяет людей празднование Куликовской битвы».

Продюсер телеканала «Просвещение», учредитель «Халяль-Тв» Тимур Булгаков (г. Симферополь) в выступлении на тему «Формирование положительного образа религиозного деятеля», отметил, что для создания хорошего медийного проекта нужны профессионалы, одних энтузиастов мало.

Он считает, что современные СМИ убыточные в финансовом плане. Это, в первую очередь, телевидение, во вторых, газеты. Кроме того, по его словам, большую проблему для мусульман составляет дефицит контента.

Говоря об имидже религиозного деятеля, Тимур Булгаков отметил, что исследований об образе религиозного деятеля в глазах общества мало. Он перечислил черты и характеристики религиозных деятелей, которые позволяли бы добиться доверия и уважения общества, создания позитивного имиджа. Это эстетичный внешний вид и природные данные, способность вызывать доверие и симпатии, неподкупность и моральные качества.

Айгуль Гильманова, кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой журналистики Российского исламского института. (г. Казань), сделала обзор мусульманских СМИ России, рассказала об особенностях аудитории российского телевидения, развитии цифрового телевидения, о роли интернета, росте стриминговых платформ.

«При развитии СМИ мы должны учитывать также и развитие интернета. Учитывать потребности массовой аудитории. Около 80 % смотрят телевидение хотя бы раз в неделю. Средний возраст телезрителей в 2019 составлял 50 лет», — сообщила она. Айгуль Гильманова знакомила слушателей с возникновением и развитием таких мусульманских телеканалов, как «Аль РТВ», «Алиф ТВ», «Нур ТВ», ТРК «Путь» и т.д.

Кандидат филологических наук, доцент кафедры периодической печати и сетевых изданий Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (г. Екатеринбург) Рафаиль Исхаков выступил с докладом «О профессиональном мусульманском медиаобразовании (к вопросу о создании медресе исламской журналистки)».

«Исторический опыт убеждает, что произведение выигрывает, когда автор знает, о чем он пишет. Многие издания делаются на коленках и требуют улучшения. Эволюция мусульманских СМИ крайне незначительна», — заявил он и рассказал о том, что в еще 2010 году выступил с идеей создать медресе исламской журналистики.

«В мире есть случаи создание электронных медресе. Уже есть опыт электронного образования и электронного медресе, например, Институт «Ад-Духа», Арабская академия и т.д.» — отметил он.

Заместитель муфтия Саратовской области по общественным отношениям, руководитель пресс-службы Духовного управления мусульман Саратовской области Ахмед Махметов говорил об образе мусульман в медиапространстве Саратова и Саратовской области в период пандемии.

«Никто, кроме нас, о нас хорошего не скажет. Мы с этой целью вышли в информационное пространство, в интернет-пространство. В свое время это лучше всех понимал наш муфтий Мукаддас хазрат», — подчеркнул он и рассказал какие проекты работают сейчас.

По словам Ахмеда Махметова, все современные средства массовой коммуникации нужны и востребованы. «Поэтому мы должны работать, привлекать сердца людей, в первую очередь и смягчать сердца немусульман. Использовать лидеров общественного мнения. Если мы будем с позитивом созидательно оказывать помощь, ответ придет», — заключил он.

Член Союза журналистов России, главный редактор интернет-ресурса «Ислам в СНГ», главный редактор исламского журнала «Искренность», руководитель пресс-службы Духовного управления мусульман Пермского края (г. Пермь) Сафа Керимов выступил с докладом на тему «Каналы доставки информации до целевой аудитории: сохраняют ли актуальность печатные издания. На примерах региональной журналистики. Основные направления и проблемы».

«Тема актуальности или неактуальности печатных изданий является надуманной и происходит от непонимания потребностей целевой аудитории. К примеру, в Пермском крае мы издаём исламский журнал «Искренность». Журнал «Искренность» был создан семь лет назад, и до сих пор остаётся первым и единственным исламским изданием в Пермском крае подобного формата», — рассказал Сафа Керимов.

«Как правило, в странах бывшего СССР для традиционной аудитории, владеющей русским языком, нет ни одного издания об исламе на русском языке. Благодаря активному продвижению журнала, мы надеемся уже в этом году создать единое информационное поле для этнических организаций из стран, исповедующих ислам, привлечь наконец-то к полноценному сотрудничеству региональные власти», — сказал он.

Особый интерес у слушателей вызвало выступление заместителя генерального директора информационного агентства «Татар-информ» по социальным сетям Алсу Исмагиловой (г. Казань) «Возможности социальных сетей в консолидации целевой аудитории и распространении мусульманского контента».

Она рассказала о продвижении контента в современном мире, ознакомила с сутью алгоритмов соцсетей для продвижения контента, в частности в внедрении с 2017 года нового алгоритма по ведению новостной ленты — «Умная лента». «Исчезли некоторые посты со ссылками. Это связано с тем, что соцсети уделяют больше внимания монетизации. Приходится меньше использовать постов со ссылками, делать короткий и лаконичный контент. Наблюдается ужесточение алгоритмов каждые полгода. Охват постов со ссылками упал на 70-80 %, это очень большой процент. Если вовремя не перестроиться, то можно вообще потеряться», — сказала она.

«Вывод: отныне классическое понятие ведение соцсетей уходит в прошлое. Умная лента сводит на нет понятие ведение соцсетей. Теперь задача, чтобы пользователи внутри сообщества не только интересовались вашим контентом, но и распространяли его. Искать такие виды и формы контента, которые подходят под эту логику. Материал должен быть настолько интересным, чтобы пользователи поставили лайки, делали репост и оставили комментарии. Для максимального охвата нужно делать актуальный и интересный контент, регулярно обновлять. Кроме того, важен очень визуальный контент. Это может быть видео, фотография, инфографика и т.д.», — сообщила она, а также говорила о платном продвижении контента.

Председатель Духовного управления мусульман Омска и Омской области, имам-мухтасиб (г. Омск) Даулет Балтабаев говорил о роли социальных сетей в медийной активности религиозных организаций.

«Мы — самая молодая организация в составе ДУМ РФ, и мы сразу поняли, что для того, чтобы иметь больше узнаваемости идти в соцсети. Сделали ставку на инстаграм. Перед месяцем Рамадан было порядка 600 подписчиков, за полтора месяца по сегодняшний день с привлечением специалиста число подписчиков выросло и на данный момент составляет 2264 человека», — сообщил он.

Также Даулет Балтабаев поделился своим опытом использования таргетированной рекламы.

«Нужно рекомендовать и внедрять эти инструменты, это очень актуально и существенно повысит авторитет и организации в целом. Мусульманская медиа-активность в наше время очень перспективна», — подчеркнул он и призвал организовать курсы по ведению медиапространства для имамов и религиозных деятелей.

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области, полномочный представитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации в СЗФО (Санкт-Петербург) Дамир Хусяинов выступил с докладом «Формирование имиджа религиозного деятеля — основные принципы и инструменты)».

«Религиозным деятелям необходимо заниматься помимо догматической деятельности заниматься научной деятельностью, оперативно использовать разные форматы. Современный имам должен знать, что его паства неоднородна. Часто точка зрения имама и точка зрения академического сообщества сопоставляется. Задача имама увидеть самые проблемные направления своего прихода и направить на него всю свою энергию и силу», — заявил он.

По мнению Дамира Хусяинова, религиозный деятель должен быть знаком и с основами административной деятельности. «Важные моменты и качества религиозного деятеля, которые помогают донести информацию до окружающих, — самосовершенствование, внешний вид, доброжелательность и милосердие, позитивность, терпение, искренность, правдивость, скромность, самосовершенствование. Главный инструмент религиозного деятеля – это проповеди», — уверен представитель ДУМ Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Конференция завершилась принятием резолюции.

Пресс-служба ДУМ РФ

muslim.ru