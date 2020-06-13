На конкурс на лучшее название татарского театра Челнов поступило 160 заявок

На конкурс на лучшее название татарского драматического театра Набережных Челнов на сегодняшний день подано 160 заявок, сообщил начальник Управления культуры исполкома города Румиль Карамиев.
Среди заявителей люди разных профессий и возрастов. Свои варианты наименования театра предложили студенты, педагоги, врачи, пенсионеры. Возраст участников варьируется от 20 до 70 лет.
«Мы пока не будем оглашать, какие предложения поступили в адрес конкурсной комиссии, — сообщил Карамиев. — Не потому, что хотим „держать интригу“, а потому что собираемся досконально ознакомиться с ними после официального завершения первого этапа конкурса».
Не вдаваясь в подробности, начальник Управления культуры упомянул, что участники нередко предлагают назвать театр именами выдающихся представителей татарской культуры. «Великих сыновей и дочерей татарского народа много. Но тут есть один нюанс. Хотелось бы, чтобы театр носил имя, которое исторически было привязано к нему», — уточнил представитель исполкома, но тут же добавил, что в любом случае судьбу театральной вывески будет решать конкурсная комиссия.
В состав конкурсной комиссии вошли художественный руководитель Набережночелнинского татарского драматического театра Олег Киньзягулов, директор ДК «Энергетик» Гульзада Рзаева, руководитель челнинского отделения Союза писателей РТ Факиль Сафин и другие.
Эльвира Мухаметдинова