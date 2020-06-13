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На конкурс на лучшее название татарского театра Челнов поступило 160 заявок

На конкурс на лучшее название татарского театра Челнов поступило 160 заявок

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 13.06.2020 0 2

На конкурс на лучшее название татарского драматического театра Набережных Челнов на сегодняшний день подано 160 заявок, сообщил начальник Управления культуры исполкома города Румиль Карамиев.

Среди заявителей люди разных профессий и возрастов. Свои варианты наименования театра предложили студенты, педагоги, врачи, пенсионеры. Возраст участников варьируется от 20 до 70 лет.

«Мы пока не будем оглашать, какие предложения поступили в адрес конкурсной комиссии, — сообщил Карамиев. — Не потому, что хотим „держать интригу“, а потому что собираемся досконально ознакомиться с ними после официального завершения первого этапа конкурса».

Не вдаваясь в подробности, начальник Управления культуры упомянул, что участники нередко предлагают назвать театр именами выдающихся представителей татарской культуры. «Великих сыновей и дочерей татарского народа много. Но тут есть один нюанс. Хотелось бы, чтобы театр носил имя, которое исторически было привязано к нему», — уточнил представитель исполкома, но тут же добавил, что в любом случае судьбу театральной вывески будет решать конкурсная комиссия.

В состав конкурсной комиссии вошли художественный руководитель Набережночелнинского татарского драматического театра Олег Киньзягулов, директор ДК «Энергетик» Гульзада Рзаева, руководитель челнинского отделения Союза писателей РТ Факиль Сафин и другие.

Эльвира Мухаметдинова

tatar-inform.ru

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