На конкурс на лучшее название татарского театра Челнов поступило 160 заявок

Не вдаваясь в подробности, начальник Управления культуры упомянул, что участники нередко предлагают назвать театр именами выдающихся представителей татарской культуры. «Великих сыновей и дочерей татарского народа много. Но тут есть один нюанс. Хотелось бы, чтобы театр носил имя, которое исторически было привязано к нему», — уточнил представитель исполкома, но тут же добавил, что в любом случае судьбу театральной вывески будет решать конкурсная комиссия.