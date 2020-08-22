enrutat
Главная / На конкурс «Яңа татар җыры» («Новая татарская песня») подано 347 произведений
На конкурс «Яңа татар җыры» («Новая татарская песня») подано 347 произведений

На конкурс «Яңа татар җыры» («Новая татарская песня») подано 347 произведений

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 22.08.2020 0

Настоящий ажиотаж вызвал среди татарских композиторов, поэтов и исполнителей новый проект Вагаповского фестиваля – конкурс «Яңа татар җыры» («Новая татарская песня»).

Старт конкурсу был дан в октябре прошлого года. Накануне оргкомитет подвел его первые итоги. В трех номинациях – «Лучшая татарская песня», «Лучшая детская песня», «Лучшая аранжировка» подано 347 произведений.

«Первые результаты превзошли все наши ожидания, — говорит генеральный продюсер проекта, директор фонда им. Р.Вагапова Рифат Фаттахов. – 347 произведений – за этими сухими цифрами наблюдается очень серьезное социокультурное явление. Это говорит о том, что у нашего народа очень сильно творческое начало, о необходимости развития которого недавно говорил и наш Президент Р.Н.Минниханов. Пользуясь случаем, хочу с благодарностью отметить, что благодаря поддержке именно Рустама Нургалиевича стала возможной реализация данного проекта».

Конкурс, организаторами которого выступили Министерство культуры Республики Татарстан и Общественный фонд татарской культуры РТ им. Р.Вагапова, преследует цель создания, поиска и пропаганды нового репертуара в жанре татарской песни.

Примечательно, что среди конкурсантов представители не только Татарстана, но и многих других регионов компактного проживания татар, в том числе Швеции и Италии. Из Башкортостана поступило более 100 песен.

В эти дни в онлайн формате идет полуфинал конкурса, на который прошло около 100 песен.

Финальные прослушивания намечены в Казани на 14-15 сентября. Организаторы надеются провести решающий этап конкурса уже в офлайн режиме.

Гала-концерт конкурса “Яңа татар җыры” запланирован на 21 ноября в КРК «Пирамида».

tatpressa.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.