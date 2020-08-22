На конкурс «Яңа татар җыры» («Новая татарская песня») подано 347 произведений

Настоящий ажиотаж вызвал среди татарских композиторов, поэтов и исполнителей новый проект Вагаповского фестиваля – конкурс «Яңа татар җыры» («Новая татарская песня»).

Старт конкурсу был дан в октябре прошлого года. Накануне оргкомитет подвел его первые итоги. В трех номинациях – «Лучшая татарская песня», «Лучшая детская песня», «Лучшая аранжировка» подано 347 произведений.

«Первые результаты превзошли все наши ожидания, — говорит генеральный продюсер проекта, директор фонда им. Р.Вагапова Рифат Фаттахов. – 347 произведений – за этими сухими цифрами наблюдается очень серьезное социокультурное явление. Это говорит о том, что у нашего народа очень сильно творческое начало, о необходимости развития которого недавно говорил и наш Президент Р.Н.Минниханов. Пользуясь случаем, хочу с благодарностью отметить, что благодаря поддержке именно Рустама Нургалиевича стала возможной реализация данного проекта».

Конкурс, организаторами которого выступили Министерство культуры Республики Татарстан и Общественный фонд татарской культуры РТ им. Р.Вагапова, преследует цель создания, поиска и пропаганды нового репертуара в жанре татарской песни.

Примечательно, что среди конкурсантов представители не только Татарстана, но и многих других регионов компактного проживания татар, в том числе Швеции и Италии. Из Башкортостана поступило более 100 песен.

В эти дни в онлайн формате идет полуфинал конкурса, на который прошло около 100 песен.

Финальные прослушивания намечены в Казани на 14-15 сентября. Организаторы надеются провести решающий этап конкурса уже в офлайн режиме.

Гала-концерт конкурса “Яңа татар җыры” запланирован на 21 ноября в КРК «Пирамида».

tatpressa.ru