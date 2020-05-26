На медиафасаде уральского Ельцин Центра загорятся цвета флага Татарстана

27 мая с 22:00 до 00:00 фасад екатеринбургского Ельцин Центра окрасится в цвета флага Республики Татарстан. Акция приурочена к 100-летию образования ТАССР. Инициатива принадлежит специалисту Постпредства РТ по Уральскому региону – Рифату Юсупову. Идея навеяна недавней акцией, когда в цвета флага Татарстана окрасили самый высокий небоскреба мира – Бурдж Халифа в Дубаи. Это стало возможным также благодаря татарстанской дипломатии – Представительством РТ в ОАЭ.

Рифат Юсупов: «Просматривая интернет-ресурсы, мы обратили внимание на то, как небоскреб Бурдж Халифа засиял цветами флага Республики Татарстан в честь 100-летия ТАССР. Увидев это, мы тоже загорелись желанием и решили обратиться в Ельцин Центр. К счастью, нашу идею поддержали! Выражаем огромную благодарность руководству Ельцин Центра за отзывчивость и надеемся на дальнейшее сотрудничество во благо Екатеринбурга и Урала!»

Инициативу поддержало руководство Ельцин Центра, который известен своей открытостью к общественно важным и полезным инициативам.

Исполнительный директор фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» Александр Дроздов: «Нам весьма лестно предоставить возможность отметить и разделить радость Республики Татарстан по поводу великого праздника татарского народа. Урал всегда был и остается перекрестком, где бок-о-бок веками живут многие народы, поэтому 27 мая мы считаем уместным зажечь на медиафасаде Ельцин Центра цвета национального флага Татарстана».

Знаменитый на всю Россию медифасад Ельцин Центра уже не раз становился арт-объектом. Сам Президентский Центр запустили в 2015 году. Открытие яркого технического проекта состоялось 1 июля 2016 года. Уже через год, в 2017-м, медиафасад Ельцин Центра признали лучшей публичной инсталляцией в мире. Общество экспериментального графического дизайна вручило Центру премию в номинации «Публичные инсталляции».

Любой житель или гость столицы Урала, наблюдавший тот или иной арт-проект на фасаде Президентского Центра, не останется равнодушным. Екатеринбуржцы любят его, это подтверждается большим количеством снимков в интернете и соцсетях. Поэтому акция 27 мая с 22:00-00:00 часов, приуроченная к 100-леттию ТАССР, обещает быть запоминающейся.

Ильдар Хабибуллин

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