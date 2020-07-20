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На мемориальном кладбище Казани восстановили памятник участникам войны

На мемориальном кладбище Казани восстановили памятник участникам войны

в Новости, Слайдер, 75 лет Великой Победе, Главные новости, 20.07.2020 0 3

В Казани к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне отремонтировали памятник павшим воинам, расположенный на территории мемориального кладбища. Об этом на заседании оперативного штаба в мэрии сообщил начальник городского Управления по организации ритуальных услуг Марат Ишкин.

«В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне МУП “Ритуал“ отреставрировал мемориал воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, расположенный на территории мемориального кладбища», – сказал докладчик.

Управление также за счет собственных средств помогло четырем вдовам и членам семей участников войны установить или отремонтировать могильные памятники, а также благоустроить места захоронений на общую сумму 569 тыс. рублей.

В уборке кладбищ, в том числе и мемориального, расположенного на улице Николая Ершова, этой весной приняли участие Комитет по делам детей и молодежи Казани, различные молодежные отряды и патриотические организации.

Марат Ишкильдин

tatar-inform.ru

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