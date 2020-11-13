На Международном Нуриевском фестивале театр «Кремлевский балет» впервые представит спектакль «Руслан и Людмила»

С 17 по 26 декабря 2020 года на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета им.М.Джалиля состоится XXXIII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Балетный форум должен был пройти в Казани в мае 2020 года, однако в связи с пандемией был перенесен на декабрь.

Программу фестиваля составят восемь спектаклей. Прежде всего, это постановки театра им.М.Джалиля с участием приглашенных звезд и ведущих солистов казанской труппы: в афишу вошли шедевры классического репертуара — «Лебединое озеро» П.Чайковского, «Баядерка» и «Дон Кихот» Л.Минкуса, а также главный национальный балет «Шурале» Ф.Яруллина (показ 21 декабря посвящен 75-летию создания спектакля). Помимо этого, в рамках фестиваля состоится приезд сразу двух приглашенных балетных коллективов: театр «Кремлевский балет» впервые представит в Казани спектакль «Руслан и Людмила» на музыку М.Глинки-В.Агафонникова, театр балета Бориса Эйфмана – спектакль «Анна Каренина» на музыку П.Чайковского. Спектакли приглашенных коллективов пройдут под фонограмму.

Для участия в спектаклях фестиваля приглашены солисты ведущих театров России. Ожидается, что труппу Большого театра представят Ольга Смирнова, Якопо Тисси, Мария Виноградова, Давид Мотта Соарес, Марк Чино и другие. Роль Солора в спектакле «Баядерка»исполнит премьер Мариинского театра Кимин Ким, партию Базиля в «Дон Кихоте» — звезда мирового балета Иван Васильев (Михайловский театр). Главные роли в спектакле «Шурале» исполнят солисты ТАГТОиБим.М.Джалиля Кристина Андреева, Михаил Тимаев и Олег Ивенко.

Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева ежегодно проводится на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля с1987 года.

Весной 1992 года, по приглашению директора Татарского оперного театра Рауфаля Мухаметзянова Рудольф Нуриев посетил Казань. Выдающийся танцовщик подписал с дирекцией театра трудовое соглашение о сотрудничестве на казанском балетном фестивале.21 мая 1992 года Рудольф Нуриев выступил на сцене Татарского театра оперы и балета: маэстро дирижировал спектаклем «Щелкунчик». С 1993 г., с личного согласия самого Рудольфа Нуриева, фестиваль классического танца в Казани носит его имя.

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