На Международной конференции был представлен опыт издательской деятельности ДУМ РТ

25 ноября руководитель отдела электронной библиотеки «Даруль-кутуб» Издательского дома «Хузур» Духовного управления мусульман Республики Татарстан Исмаил Наширбанов принял участие во II Международной научно-образовательной конференции «Духовное наследие мусульманских богословов в контексте проблем XXI века», которая проходит в Махачкале. Организатором конференции выступил Дагестанский гуманитарный институт. В работе мероприятия приняли участие представители религиозной и научной интеллигенции. В рамках работы конференции прошли секционные заседания, посвященные сохранению и популяризации богословского наследия мусульманских народов России.

На конференции был представлен опыт ДУМ РТ в области сохранения и популяризации татарского богословского наследия, в частности была отмечена плодотворная работа по реализации проекта бесплатной электронной библиотеки Darul-Kutub.com, насчитывающая более 1500 редких и старых, а также новых религиозных книг. В 2020 году ее фонд пополнился 165-ю новыми «старыми» книгами — дореволюционными изданиями на старотатарском (иске имля) и арабском языках, которые были отсканированы специалистами и выложены на сайте для всеобщего пользования.

dumrt.ru