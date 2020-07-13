На минарет мечети в селе Каргополь установили новый полумесяц

В селе Каргополь Алькеевского района Татарстана на минарет мечети в торжественной обстановке водрузили золотой полумесяц. Мечеть в Каргополе была построена в 1992 году, капитальный ремонт храма состоялся в 2009 году.

Во время ремонта было решено оставить прежний полумесяц, однако со временем старая конструкция стала нуждаться в замене. Это благородное дело взял на себя уроженец села – депутат Госсовета РТ Фоат Валиев.

Водружение символа состоялось при участии мухтасиба района Ирека хазрата Салахиева. Прихожане мечети поблагодарили своего земляка.

Сельчанка Сания апа пришла на церемонию установки полумесяца вместе с отцом Габдуллой Гафиятуллиным. «Словно все село стало ярче и светлее», – сказала женщина со слезами на глазах.

Местные жители – Равиль Низамов, Фаниль Валиев, Ленар Каримов – помогают сельскому мулле в благоустройстве мечети. К Курбан-байраму они покрасили двери здания и скамейки в зеленый цвет, облагородили прилегающую территорию. Теперь здание полностью готово к празднику, который в этом году пройдет 31 июля.

tatar-inform.ru