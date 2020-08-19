На минареты тюменской мечети установили полумесяцы

От микрорайона Казарово до центра Тюмени всего 15 минут езды. Здесь проживает много мусульман, они по мере своих сил соблюдают национальные и религиозные обычаи и обряды.

В 1999 году верующие взялись за строительство мечети. Начиная с 2016 года, руководство мусульманской общины решило расширить здание храма и сейчас в Казарово большая красивая двухэтажная мечеть. А в конце июля, в канун Курбан-байрама строители водрузили медные полумесяцы на два минарета мечети.

Отрадно, что инициаторами такого благого дела выступают местные мусульмане, ведь, строя мечеть они вносят весомый вклад в духовное развитие населения микрорайона.

alhakk.ru