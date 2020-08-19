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На минареты тюменской мечети установили полумесяцы

На минареты тюменской мечети установили полумесяцы

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Соотечественники, 19.08.2020 0 3

От микрорайона Казарово до центра Тюмени всего 15 минут езды. Здесь проживает много мусульман, они по мере своих сил соблюдают национальные и религиозные обычаи и обряды.

В 1999 году верующие взялись за строительство мечети. Начиная с 2016 года, руководство мусульманской общины решило расширить здание храма и сейчас в Казарово большая красивая двухэтажная мечеть. А в конце июля, в канун Курбан-байрама строители водрузили медные полумесяцы на два минарета мечети.

Отрадно, что инициаторами такого благого дела выступают местные мусульмане, ведь, строя мечеть они вносят весомый вклад в духовное развитие населения микрорайона.

alhakk.ru

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