На мусульманском кладбище Екатеринбурга прошла большая встреча с руководством Администрации города  

Делегация во главе с мэром Екатеринбурга ознакомилась с выполненными и планируемыми работами по благоустройству

В пятницу, 31 июля 2020 года, на татаро-башкирском (мусульманском, до революции – магометанском) кладбище Екатеринбурга побывала делегация Администрации города во главе с мэром Александром Высокинским, главой Администрации Верх-Исетского района Андреем Морозовым, замглавы по вопросам капитального строительства и землепользования Алексеем Бирюлиным и председателем Комитета благоустройства Тамарой Благодатковой.

Со стороны общественников во встрече участвовали глава Попечительского Совета Регионального духовного управления мусульман Свердловской области Олег Хабибуллин и представитель рабочей группы по благоустройству кладбища Ильдар Хабибуллин.

Общественники показали представителям Администрации восстановленный обелиск воинам, скончавшимся в госпиталях Екатеринбурга во время Великой Отечественной войны, рассказали о выявленном объекте культурного наследия регионального значения – захоронении семьи известных уральских купцов Агафуровых

Отдельное обсуждение состоялось по теме восстановления дома 19 века в хозяйственно-бытовых целях. От него остался старинный фундамент с подвальным помещением и печкой. Дом есть на топографической съемке города.

На встрече обсуждались уже реализованные и планируемые работы по благоустройству старинного кладбища. Озвучена необходимость организации доступного проезда к территории кладбища, установка утраченных секций ограждения, контейнерных площадок и подвода инженерных коммуникаций, в первую очередь – электроснабжения, в соответствии с действующими нормами и практической необходимостью.

Руководство Администрации Екатеринбурга поблагодарило представителей татарской общественности за проделанную работу. Глава города Александр Высокинский отдельно высоко оценил восстановление обелиска на воинском захоронении. Представители рабочей группы в свою очередь поблагодарили главу Администрации Верх-Исетского района Андрея Морозова за привлечение внимания к проблемам важного для столицы Урала исторического объекта.

Все же главный вопрос по старинному дому, восстановление которого приостановлено из-за бюрократических проволочек, остается открытым. Конкретных решений по этому и другим моментам принято не было, но открытый диалог запущен. Мы будем и дальше следить за развитием событий по татаро-башкирскому кладбищу.

Альбина Шаймухаметова

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