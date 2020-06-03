На набережной̆ озера Кабан в Казани работает экспозиция «Забулачная республика»

В Казани на нижней̆ палубе набережной̆ озера Кабан работает экспозиция «Забулачная республика» художника Нияза Хазиахметова.

Представленные здесь работы посвящены образам жителей̆ Татарской слободы начала ХХ века. Именно в тот период в этом месте переплелись национальные традиции и культурные веяния новой̆ эпохи, распространяющаяся европейская мода. На 20 плакатах художник изобразил архитектурные достопримечательности Казани, а также жителей̆ слободы в национальных костюмах.

Вход на уличную выставку бесплатный̆, сообщается в Instagram-аккаунте набережной озера Кабан.

kzn.ru