На набережной Кабана стартуют бесплатные кинопоказы

В казанском парке «Крылья Советов» стартуют бесплатные кинопоказы. Об этом на заседании оперативного штаба в мэрии сообщил директор МБУ «Дирекция парков и скверов» Марат Закиров.

«На этой неделе планируется запуск проекта „Ретрочетверг“ в парке „Крылья Советов“. Два раза в месяц в парке будут бесплатно показывать классические авторские фильмы советского времени», — сообщил Закиров.

По его словам, на площадке сцены «Ракушка» будет сделана специальная разметка для соблюдения социальной дистанции.

Бесплатные кинопоказы планируются и на набережной Кабана. Здесь же можно будет посетить разговорный клуб татарского языка, позаниматься йогой по вторникам и четвергам, а также помедитировать в воскресенье.

Позаниматься спортом также можно будет на десяти городских площадках в рамках проекта «Зеленый фитнес». Для того, чтобы попасть на тренировку, нужно зарегистрироваться. Максимальное число участников — 20 человек.

Кроме того, на бульваре «Ак чэчэклэр» проходят мастер-классы для всех желающих.

tatar-inform.ru