На набережной озера Кабан откроется разговорный клуб татарского языка

На набережной озера Кабан открывают еженедельные встречи разговорного клуба татарского языка. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте набережной озера Кабан.



Организаторы отметили, что попасть на мероприятие может любой желающий вне зависимости уровня владения языком.

Разговорный клуб позволит казанцам и гостям города преодолеть языковой барьер, научиться правильно формулировать мысли на татарском и погрузиться в языковую среду. При этом для беседы не требуются глубоких знаний грамматики.

Занятия будут проходить каждый четверг на красных скамейках у ивы на улице Салимжанова. Первая встреча клуба запланирована на 9 июля в 19:00, необходима предварительная регистрация. Ссылка на запись доступна в инстаграм-аккаунте набережной озера Кабан.

Напомним, накануне президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании комиссии при президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка.



business-gazeta.ru