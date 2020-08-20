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На набережной озера Кабан пройдет мастер-класс по татарскому народному танцу

На набережной озера Кабан пройдет мастер-класс по татарскому народному танцу

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 20.08.2020 0 3

20 августа на набережной озера Кабан пройдет мастер-класс по татарскому народному танцу. Начало в 17:30.

Занятие проведет Саида Минубаева — артистка Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан, педагог-хореограф, лауреат Международных фестивалей-конкурсов.

Мастер-класс — это возможность познакомиться с культурой татарского народа через игры, музыку и танец. Чтобы попасть на него, нужно спуститься по лестнице от театра Камала на набережную. Вход на мероприятие свободный, без возрастных ограничений. На занятие нужно взять с собой удобную обувь.

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