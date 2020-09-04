На ограде Ивановской Соборной мечети будет торжественно установлена мемориальная плита Герою Советского Союза Алимкаю Абдершину

9 сентября в торжественной обстановке на ограде Ивановской Соборной мечети будет установлена мемориальная плита Герою Советского Союза Алимкаю Абдулловичу Абдершину (1911-1983 гг). Алимкай Абдуллович Абдершин уроженец села Старое Аллагулово в Мордовии, но затем жил и работал в Иваново. Из Иваново был призван на фронт.

Отметим, что предложение увековечить память героя внес член Общественной палаты Ивановской области, председатель ЦРО ДУМ и НКАТ Ивановской области Фярит Усманович Ляпин на расширенном заседании комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Ивановской области шестого состава, которое состоялось 26 февраля 2020 года. Дата установки мемориальной плиты была назначена ранее на 7 мая – к празднованию 75- летия Великой Победы, но затем перенесена в связи с пандемией Covid-19.

Справочная информация

Алимкай Абдуллович Абдершин — участник Великой Отечественной войны: в ноябре-декабре 1942 – стрелок 747-го стрелкового полка (Воронежский фронт). Участвовал в оборонительных боях в среднем течении Дона. 14 декабря 1942 года был контужен в районе села Горохово (Верхнемамонский район Воронежской области). До марта 1943 года находился в липецком госпитале.

В мае-октябре 1943 – командир отделения роты автоматчиков 86-го стрелкового полка (Воронежский фронт). Участвовал в Курской битве, Белгородско-Харьковской и Сумско-Прилукской операциях, битве за Днепр.

Особо отличился при форсировании Днепра. В ночь на 30 сентября 1943 года в составе роты высадился на Лютежский плацдарм на правом берегу реки. После этого роте предстояло под огнём врага преодолеть старицу реки. Вплавь переправился через эту водную программу и забросал гранатами вражеский дзот. После ранения командира взвода заменил его. 5 октября 1943 года участвовал в овладении высотой и отражении непрерывных контратак врага. В ходе боя, когда выбыл из строя командир роты автоматчиков, взял на себя командование ротой. 13 октября 1943 года был тяжело ранен разрывной пулей в ногу и эвакуирован в госпиталь.

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года младшему сержанту Абдершину Алимкаю Абдулловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

До апреля 1944 года находился на излечении в госпиталях городов Воронеж и Инза (Пензенская область). Служил командиром отделения и помощником командира взвода в запасных стрелковых полках (в Марийской АССР). В декабре 1945 года старшина А.А.Абдершин демобилизован.

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