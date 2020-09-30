На Первом канале выйдет спецвыпуск «Поле чудес», посвящённый 100-летию Татарстана

Делегация из Альметьевска выступит с музыкальным номером в татарских национальных костюмах, а команда из Буинска приготовила знаменитые татарские угощения.

Татарстанцы приняли участие в съёмках популярной передачи «Поле чудес» на Первом канале. Гостями капитал-шоу стали директор альметьевского дворца культуры «Нефтьче» Валерий Саматов и солистка Людмила Кувшинова. Выпуск будет посвящен 100-летию ТАССР и выйдет в эфир 16 октября в 19:40.

В честь праздничной даты студию украсили татарстанской национальной символикой с изображением главных достопримечательностей Казани — мечети Кул Шариф и башни Сююмбике. Также повесили тематические баннеры «ТАССР 1920−2020», а барабан гости заполнили татарскими национальными блюдами и подарками.

Альметьевцы выступят с музыкальным номером в татарских национальных костюмах. Их фото с ведущим шоу Леонидом Якубовичем уже появилось на странице в Инстаграме дворца культуры «Нефтьче».

Руководителем делегации из Буинска стал начальник управления культуры Ринат Гимранов. Среди участников будут глава КФХ Раиль Хисамов, а также заслуженный артист России, народный артист Татарстана Георгий Ибушев.

kazanfirst.ru