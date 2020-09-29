На площадке Государственного музея истории религии Санкт-Петербурга проведут презентацию перевода смыслов Корана «Калям Шариф

Постоянный представитель Республики Татарстан Ренат Валиуллин встретился с и.о. директора Государственного музея истории религии Екатериной Терюковой. Данный музей — единственный в России и один из немногих в мире, где представлены интересные экспозиции, по которым можно проследить развитие религий. Постоянное представительство на протяжении многих лет активно сотрудничает с музеем, были проведены совместные значимые мероприятия.

В ближайшее время на площадке музея договорились о проведении презентации перевода смыслов Корана «Калям Шариф», подготовленного Духовным управлением мусульман Республики Татарстан.

«Калям Шариф. Перевод смыслов» является вторым собственным переводом смыслов Куръана ДУМ РТ. Первый был подготовлен на татарском языке в рамках объявленного в Татарстане Года толкования Куръана. Книга представляет собой итог семилетней коллективной работы хафизов, специалистов по кыраатам, фикху, акыде, филологов со знанием русского и арабского языков. Книга является попыткой максимально ёмко и лаконично охватить смысл содержания Священной Книги.

В переводе смыслов Корана для удобства читателя содержатся комментарии, обособленные скобками от дословного перевода. Таким образом, переложение Корана на русский язык в вариации ДУМ РТ позволяет донести до читателя не только его буквальный смысл, но и исторический культурный фон, на котором записывался и произносился текст Священного Писания, нюансы, подтексты и метафоры языка Книги.

Положительные отзывы о тексте перевода смыслов Корана от ДУМ РТ получены от муфтиев, авторов иных переводов, ученых-лингвистов, литературоведов, исламоведов, духовных управлений мусульман и общественных организаций России.

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