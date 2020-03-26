На приобретение и содержание лошадей породы Татарская можно получить субсидии

Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Ленар Гарипов.

Напомним, 6 февраля 2019 года в государственном реестре охраняемых селекционных достижений зарегистрирован патент на лошадей породы Татарская. Феноменальную выносливость татарских коней, способных на протяжении 7-8 часов находиться в непрерывном движении, и преодолевать за световой день 100-120 км расстояния отмечает и Российская иппологическая наука, говоря также о высокой плодовитости, устойчивости к жаре и холоду.

Возрождением лошадей в течение 8 – 10 лет, к примеру, в числе других занимался фермер из села Ахметьево Алькеевского района Фанис Бакиров. Большой поддержкой стал для него грант Минсельхозпрода РТ, который он получил благодаря участию в государственной программе по развитию семейных ферм.

Подробнее об этом можно прочесть в книге «Татар атлары», вышедшей в свет при поддержке Минсельхозпрода РТ на татарском языке. В работе описаны основные породные признаки татарских лошадей: экстерьер, масть, конституция, продуктивные качества и выносливость.

Лошади татарской породы стали настоящим достоянием Республики Татарстан и даже успели принять участие в съемках исторического фильма «Зулейха открывает глаза». Главная героиня едет в Кремль именно на татарской лошади.

Всего в Татарстане насчитывается 646 голов татарских лошадей. Оригинаторами являются 3 хозяйства: ИП «Набиуллин Ф.М.» из Лениногорского района, КФХ «Бакиров Ф.Р.» из Алькеевского района и ООО «Племрепродуктор им.Гиниятуллина С.Ш.» из Тюлячинского района.

Заместитель министра обратил внимание на необходимость возрождения исторической татарской породы лошадей. Для этих целей в республике предусмотрены субсидии на их приобретение и содержание. Размер субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат, связанных с приобретение поголовья лошадей для воссоздания исторической татарской породы составляет 60%, а на возмещение части затрат, связанных с содержанием маточного поголовья – 20 тысяч рублей на 1 голову лошади татарской породы. Субсидия предоставляется ежегодно при сохранении маточного поголовья лошадей татарской породы. Условием предоставления субсидии является также наличие у получателей племенных свидетельств или паспортов на каждую голову лошади.

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