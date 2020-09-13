На проект Соборной мечети в Казани объявят международный конкурс

На создание проекта Соборной мечети в Казани объявят международный конкурс. Об этом сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов во время прямого эфира.

«После того как мы в ближайшее время определимся с месторасположением, мы проведем международный конкурс. Хотим, чтобы это был уникальный объект, но с нашими традициями. Нужно, чтобы эти моменты были учтены», — отметил Минниханов.

Есть несколько вариантов площадок, но надо определить наиболее удобное место. Планируется, что Соборная мечеть сможет вместить до 10 тыс. верующих, напомнил Президент.

Соборная мечеть будет построена, но на сроки по реализации проекта в этом году повлияла пандемия коронавируса, отметил Минниханов. Тем не менее есть планы возвести уникальный объект к 1100-летию со дня принятия ислама Волжской Булгарией в 2022 году.

10 сентября в полдень Президент Татарстана Рустам Минниханов начал отвечать на вопросы татарстанцев в прямом эфире республиканских телеканалов и социальных сетях. Прямой эфир Рустама Минниханова приурочен к 100-летию ТАССР, которое празднуется в этом году.

tatar-inform.ru