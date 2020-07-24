На сайте ДУМ РТ открылась рубрика «Курбан-байрам 2020: все, что нужно знать»

В преддверии великого мусульманского праздника Курбан-байрама на сайте Духовного управления мусульман Республики Татарстан в разделе «Полезная информация» появилась рубрика «Курбан-байрам 2020: все, что нужно знать». Новая рубрика дает пользователям возможность получить исчерпывающие и компетентные ответы на самые распространенные вопросы касательно празднования гаета, правил совершения обряда жертвоприношения и мест заклания в Татарстане. Так, в рубрике размещена актуальная информация о праздничных датах, времени гает-намазов, нисабе и т.д. Рубрика будет работать в течение месяца, предшествующего Курбан-байраму, и продолжит пополняться новыми материалами.

dumrt.ru