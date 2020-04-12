На сайте ДУМ РТ открылась рубрика «Рамадан-2020: все, что нужно знать»

Дорогие мусульмане! В преддверии Благословенного месяца Рамадан на сайте Духовного управления мусульман Республики Татарстан в разделе «Полезная информация» заработала рубрика «Рамадан-2020: все, что нужно знать». Новая рубрика даст вам возможность получить исчерпывающие и компетентные ответы на самые распространенные вопросы касательно правил проведения Священного месяца, соблюдения поста и других обрядов. Так, в рубрике размещена актуальная информация о датах начала и окончания мусульманского поста, времени и порядке совершения таравих-намазов, минимальных размерах выплаты фитр-садака, фидья и нисаба во время месяца Рамадан в 2020 году, дате празднования Ураза-байрам и т.д.

Рубрика будет работать в течение всего месяца Рамадан и пополняться новыми материалами.

dumrt.ru