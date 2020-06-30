«На службе своему народу»: в Республиканской крымскотатарской библиотеке прошел вечер-посвящение

В Республиканской крымскотатарской библиотеке им. И. Гаспринского при поддержке Министерства культуры Республики Крым прошел вечер-посвящение «На службе своему народу», приуроченный к 85-летию со дня рождения историка-краеведа, участника Великой Отечественной войны Рефата Куртиева – одного из видных представителей национальной интеллигенции.

Ученый всю свою жизнь занимался краеведением, изучением культуры, этнографии и традиций крымскотатарского народа. Итогом многолетних исследований в данной области стали публикации автора. Особо стоит отметить одну из первых его работ – книгу «Календарные обряды крымских татар» (1996), обзор которой был проведен в ходе мероприятия.

В рамках вечера на сайте библиотеки вниманию пользователей был представлен фрагмент видеоинтервью с краеведом, подготовленный сотрудниками библиотеки в 2011 году. Также отделом редких книг, рукописных и архивных материалов была организована фотодокументальная выставка «Рукописное наследие Рефата Куртиева».

Мероприятие было проведено в режиме удаленного доступа. С информацией можно ознакомиться на официальном сайте библиотеки.

Справка. Рефат Исмаил оглу Куртиев – историк-краевед, видный общественный деятель, ветеран крымскотатарского национального движения, полковник, участник Великой Отечественной войны родился 26 июня 1925 года в Симферополе.Молодым отправился на фронт, закончил командирские курсы.В 1945 году стал командиром танка Т-34 на 2-м Дальневосточном фронте (в 203-й танковой бригаде), участвовал в сражении против японцев. После войны остался в армии, закончил военную академию, был на руководящих постах. В 1950-1960 годы заинтересовался историей, изучал прошлое, быт и традиции крымских татар доисламского периода. Р. Куртиев является автором изданий: «Календарные обряды крымских татар», «Крымские татары: этническая история и традиционная культура», «Очерки истории и культуры крымских татар 18 мая 1944 года. Как это было» и др. Ушел из жизни в марте 2012 года и был похоронен в с. Михайловка Сакского района. После смерти ученого его вдова передала в фонд Республиканской крымскотатарской библиотеки им. И. Гаспринского личный архив супруга.

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