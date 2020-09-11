На сохранение и развитие языков в Татарстане направили еще миллиард рублей

Кабинет министров республики утвердил новую программу по сохранению, изучению и развитию языков в Татарстане на 2023—2030 годы. Бюджет программы спрогнозирован в объеме 1,04 миллиарда рублей на весь период — ежегодно планируется выделять на эти цели от 126 до 134 млн рублей. Источником финансирования станет бюджет республики, хотя не исключено и привлечение иных средств на реализацию конкретных мероприятий.

Программа является продолжением аналогичной, принятой еще в 2014 году на период до 2022 года включительно. Бюджет предыдущей программы в среднем получался даже немногим больше — на 9 лет выделялось 1,3 млрд рублей.

Цели этой программы следующие:

Соотношение аудиовизуальной информации на госязыках республики (то есть русском и татарском) в сфере государственного управления, инфокоммуникационной сфере и сфере услуг должно составлять 50/50.

Все опубликованные официальные документы и вся информация в сфере обслуживания Татарстана должна быть на русском и татарском.

Процесс преподавания родных языков народов республики должен быть обеспечен всем необходимым на 100%, также все преподаватели родных языков в период действия программы должны пройти повышение квалификации.

Татарстан за этот период должен направить до 43 тыс. экземпляров учебно-методической и художественной литературы (в том числе в электронном виде) в регионы России и за рубеж.

Все образовательные центры им. Каюма Насыри должны быть обеспечены необходимой образовательной и методической поддержкой. Такие центры действуют, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Пензе, Чебоксарах, Ульяновске, Нур-Султане, Бишкеке.

Провести до 20 курсов изучения татарского языка.

Доля регионов России, чьи учащиеся участвуют в мероприятии программы, — 60%.

Должны быть оцифрованы все документы наследия русского и татарского народа из архивов республики.

Сохранить количество национальных воскресных школ на уровне 50 объектов.

Все 100% детей в республике должны поучаствовать в мероприятиях по приобщению к ценностям национальных культур.

Создать за время программы до 320 детских короткометражных и мультипликационных фильмов на татарском.



Что включает в себя программа

Всего программа предусматривает 142 различных мероприятия по шести направлениям.

Первое — организационно-правовое и аналитическое обеспечение изучения родных языков в Татарстане. Согласно ему, документы, вывески, объявления и многое другое в республике должны быть на русском и татарском языках.

Направление научно-методического сопровождения предусматривает, например, разработку словарей и проведение различных научных исследований в лингвистической и исторической сферах, а также издание различных журналов и научной литературы.



В направлении «Поддержка паритетного функционирования русского и татарского языков» также заложены вопросы ведения делопроизводства на двух языках, а еще — осуществление теле- и радиовещания на русском и татарском, бесплатная юридическая помощь на русском и татарском и поддержка функционирования образовательных центров в других регионах.

Еще одно, довольно масштабное направление — «Развитие целостной системы изучения татарского и русского языков», сюда также входит и организация би- и полилингвального образования, и поддержка изучения татарского за пределами республики. Всего в нем 37 мероприятий: например, разработка различных учебных материалов, обучение для учителей родного языка и гранты для ученых, организация профильных смен в детских лагерях, а также гранты для общественных организаций и медиапроектов.

Есть и «событийное» направление — проведение мероприятий для популяризации изучения татарского языка. В числе таких мероприятий есть и научные конференции, олимпиады для школьников и студентов, а также Дни русского и татарского языков. Заметим, что культурных и развлекательных мероприятий в этом направлении почти что нет, их можно найти в другой программе — по сохранению национальной идентичности

Наконец, последнее направление связано с созданием благоприятной языковой среды в интернет-пространстве. Здесь заложены, например, разработка тематических телепрограмм и публикация в СМИ материалов о сохранении языков, создание мультфильмов и короткометражек на татарском, а также появление русско-татарского машинного переводчика для нужд населения и органов власти, создание системы анализа и синтеза татарской речи и локализация программных продуктов.

Александр Артемьев

realnoevremya.ru

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