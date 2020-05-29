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На стеле Зеленодольска появился цветочный логотип к 100-летию ТАССР

На стеле Зеленодольска появился цветочный логотип к 100-летию ТАССР

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 29.05.2020 0 10

Местная власть Зеленодольска креативно подошла к оформлению стелы в честь 100-летия ТАССР — теперь на въезде в город гостей встречает цветочный логотип, посвященный вековому юбилею республики.

Несколько дней сотрудники Горзеленхоза и главный агроном Зеленодольска Наталья Ячанова трудились над цветочным убранством и успели закончить оформление именно в день 100-летия образования ТАССР.

В прошлом году на въезде в Зеленодольск также красовалась креативная надпись. На баннерной растяжке каждый гость района мог прочитать фразу «Везде хорошо, здесь лучше». Как отмечали авторы, праздничное настроение Зеленодольск должен дарить сразу, как только попадаешь в город.

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