На стеле Зеленодольска появился цветочный логотип к 100-летию ТАССР

Несколько дней сотрудники Горзеленхоза и главный агроном Зеленодольска Наталья Ячанова трудились над цветочным убранством и успели закончить оформление именно в день 100-летия образования ТАССР.

В прошлом году на въезде в Зеленодольск также красовалась креативная надпись. На баннерной растяжке каждый гость района мог прочитать фразу «Везде хорошо, здесь лучше». Как отмечали авторы, праздничное настроение Зеленодольск должен дарить сразу, как только попадаешь в город.