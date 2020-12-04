На сцене – татарские красавицы

Тетюшский район в конкурсе «Татар кызы – 2020» представила ведущий специалист одного из отделов исполкома района Гульдания Фаттахова.

Праздник красоты и творчества – так, в нескольких словах, можно сказать о зональном этапе Республиканского конкурса «Татар кызы – 2020», который прошел в Тетюшах.

Какая она, идеальная татарская девушка? Конечно же, красивая, умная и при этом хорошая хозяйка. Всеми этими качествами могут гордиться участницы конкурса «Татар кызы», проведение которого уже стало своеобразной традицией. Пять из них, представительницы Апастовского, Буинского, Дрожжановского, Лаишевского и Тетюшского рай­онов, на прошлой неделе на сцене РДК боролись за место в ­полуфинале.

Конкурс начался с визитки, в которой девушки рассказали о себе, о своей семье, в творческом номере продемонстрировали свои таланты, а дефиле в роскошных национальных костюмах не оставило равнодушным ни жюри, ни зрителей. Но идеальная девушка должна быть не только красива, но и умна, поэтому не обошлось без интеллектуального номера, в котором участницы отвечали на вопросы о традициях, истории и обычаях татарского народа. Впечатлили они и шедеврами нацио­нальной кухни: вяленым гусем, ­чак-чаком и другими.

По итогам конкурса наибольшее количество баллов набрали наша Гульдания Фаттахова и представительница Лаишевского района Гульназ Мисалова. Но жюри решило пригласить всех девушек для учас­тия в ­следующем этапе.

«Кто станет финалисткой, нам пока неизвестно, но каждая из вас должна приложить к этому максимум усилий. Мечты должны осуществляться. Вы еще молоды, пусть сияют ваши глаза», – обратилась к участницам председатель ­Региональной организации «Ак калфак», председатель жюри конкурса Кад­рия ­Идрисова. ­Кадрия ­Раисовна вы­ра­зила слова благодарности администрации нашего рай­она, а также руководителю местного отделения «Ак калфак» Риме Сафиулловой, руководителю районного ­Татарского НКЦ Асие ­Ибрагимовой за высокий уровень ор­га­низации ­конкурса.

«Татар кызы» – это не ­просто конкурс, это отдельная жизнь. Благодаря ему раскрываются

личности», – сказала исполнительный ­директор дирекции ­конкурса ­«Татар кызы», член жюри ­Гузалия ­Гиниятуллина.

«Все ­участницы хорошо подготовились, выступили достойно», – отметила руководитель ­местного отделения ­Всемирной ­общественной орга­низации татарских женщин «Ак калфак», член жюри конкурса Рима ­Сафиуллова.

От имени главы района Рамиса Сафиуллова участниц поздравил и вручил им подарки начальник Отдела культуры исполкома района Юрий Сиякин, отметив, что самые красивые девушки живут в ­Татарстане.

«Про этот конкурс слышала давно, смотрела полуфиналы, финалы, выступление участниц и представляла себя на сцене, участницей. Когда мне предложили поучаствовать, я с радостью согласилась. Конечно же, было нелегко, но мне справиться с волнением помогли мои родные стены, ведь я представляла район и не могла подвести своих наставников – Салиму Салаховну, Асию Захировну, Румию Рахимзяновну и родителей, которые мне так помогали, давали советы, переживали за меня. Готовились мы каждый день, оставались вечерами после работы. Соперницы были сильными, все достойны быть победительницами», – поделилась Гульдания ­Фаттахова.

По итогам зонального этапа конкурса все участники и организаторы ­награждены подарками.

tetyushy.ru