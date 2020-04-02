Культура Татарстана веками развивалась на стыке двух цивилизаций – восточной и западной, что и объясняет её многообразие. Отражая богатые традиции и духовную самобытность народов, проживающих на территории республики, она одновременно развивалась в парадигме общечеловеческих ценностей и сегодня является частью мирового культурного наследия. Сто лет отделяют нас от тех дней, когда был принят Декрет об образовании Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. Появление государственности татарского народа век назад вызвало общественный подъём, привело к глобальным изменениям в социально-экономической и духовной жизни общества. Начавшаяся культурная революция ознаменовалась сменой идейных и эстетических ориентиров. Под воздействием коммунистической идеологии менялись все стороны духовной жизни общества: народное образование, литература, музыка, кино, театры и музеи, изобразительное искусство, библиотечное и книгоиздательское дело, средства массовой информации. В кратчайшие сроки были преодолены массовая безграмотность населения республики, сословные преграды в среднем и высшем образовании. Одна из особенностей культурной революции в Татарии – двукратная смена алфавита в татарской письменности: в 1927 году был осуществлён переход с арабской графики на латиницу, а в 1939-м – на кириллицу. Значимым событием стала вынужденная эмиграция за рубеж не принявших советскую власть татарских писателей, учёных, публицистов, историков, философов (Садри Максуди, Фуад Туктаров, Заки Валиди, Муса Бигиев, Бари Баттал, Гумер Терегулов и другие). Но, несмотря на трудности и препятствия, культурное строительство в молодой республике год за годом набирало обороты. Уже в 1920-е годы многое было сделано для развития радио, театра, клубной деятельности. Была создана разветвлённая система культурно-просветительных учреждений. В 1930-е годы произошла подлинная культурная революция, во всех областях культурной жизни были достигнуты значительные результаты. В 1934 году организован Союз писателей ТАССР, к 1930-м же годам относится создание в республике Союза композиторов, Союза художников, которые сегодня объединяют сотни профессиональных деятелей культуры. Много позже, в 1981 году, в республике появился и Союз кинематографистов.

Заметные успехи были достигнуты в литературе. В разные годы о насущных проблемах национальной культуры в своих произведениях писали Галимджан Ибрагимов, Фатхи Бурнаш, Хади Такташ, Карим Тинчурин, Хасан Туфан, Адель Кутуй, Муса Джалиль, Абдулла Алиш, Ибрагим Гази, Мирсай Амир, Салих Баттал, Сибгат Хаким, Абдурахман Абсалямов, Аяз Гилязов, Нурихан Фаттах, Ильдар Юзеев, Мухаммет Магдеев, Хасан Сарьян и многие другие. Заслугой татарской творческой интеллигенции стало учреждение в 1958 году ежегодной премии имени Тукая. Частью общегосударственных мероприятий по подъёму культуры народов молодой республики стало развитие библиотечной системы. В начале 1920-х годов было открыто 218 библиотек и читален, в том числе 138 – для татар. Сегодня Татарстан имеет широко разветвлённую сеть библиотек – более полутора тысяч. Фонд государственных и муниципальных библиотек республики содержит более 23,4 млн экземпляров книг. Завершается формирование Сводного электронного библиотечного каталога Татарстана, позволяющего уточнять наличие и местонахождение любой книги в библиотечных фондах республики. Образование ТАССР дало мощный импульс к развитию театрального и музыкального искусств. Уже в первые десятилетия жизни республики были организованы театры и музыкальные коллективы, ставшие знаменитыми не только в Татарии, но и за её пределами. В 1926 году был создан Первый государственный татарский театр. Ныне это Татарский государственный академический театр им. Г.Камала. В 1932 году были открыты Казанский ТЮЗ и театр кукол. В 1939 году начал свою биографию Татарский государственный оперный театр (ныне Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М.Джалиля).

Активизации музыкально-общественной жизни в 1920-е годы способствовали организация радиовещания на татарском языке (1927 г.), создание республиканского Ансамбля песни и танца (1937 г.), открытие Татарской филармонии (1937 г.), Дома народного творчества (1938 г.). Для подготовки квалифицированных кадров по инициативе Правительства ТАССР была создана Татарская оперная студия при Московской консерватории (1934–1938 гг.). В 1945 году консерватория открылась и в Казани. В этот период сформировалась композиторская школа Татарстана. Первым композитором, музыка которого приобрела общенациональное значение, стал Салих Сайдашев. В 1920–1930-х годах авторским коллективом в составе Султана Габяши, Газиза Альмухаметова и Василия Виноградова были написаны первые татарские оперы «Сания» (1925 г.) и «Эшче» («Рабочий», 1930 г.). Значимым событием в культурной жизни Татарии и татарского народа стало открытие в Казани в январе 1987 года нового здания театра имени Камала. С конца 1980-х годов стали открываться татарские театры в других городах и райцентрах республики. В настоящее время в Татарстане работают 15 профессиональных театров, из них десять – драматические, два – юного зрителя, два кукольных и театр оперы и балета. Ведущими творческими коллективами республики являются Государственный симфонический оркестр, Государственный оркестр народных инструментов, Ансамбль песни и танца Республики Татарстан, камерные оркестры La Primavera (Казань) и «Провинция» (Набережные Челны), Государственный квартет Республики Татарстан. Сегодня наша республика – это активно развивающийся международный центр театральной жизни и музыкальной культуры. Широкую известность получили оперный фестиваль имени Шаляпина (проводится с 1982 года), фестиваль классического балета имени Нуриева (с 1987 года), театральный фестиваль национальной драматургии имени Тинчурина (с 1991 года), оперный фестиваль «Казанская осень» (с 2011-го), фестиваль театров кукол «Шомбай-fest» (с 2013-го). Особое значение приобрёл международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». Визитной карточкой республики также является фестиваль мусульманского кино, который стал площадкой для конструктивного диалога между представителями различных культур и конфессий.

Образование ТАССР дало мощный толчок развитию краеведения и музейного дела. В формировании музейных фондов по всей республике особую роль сыграл Центральный музей ТАССР (ныне Национальный музей Республики Татарстан), оказывавший материальную, кадровую, методическую помощь вновь создаваемым музеям на протяжении десятилетий. В 1958 году на базе его художественных коллекций были созданы Музей изобразительных искусств, ряд мемориальных музеев. Сегодня в структуру главного музея республики входят 12 музеев. А всего в настоящее время в Татарстане функционируют 14 государственных и 50 муниципальных музеев, в составе которых в общей сложности 112 структурных подразделений. Кроме того, в республике успешно работают семь музеев-заповедников. Общий объём музейного фонда составляет 1 млн 946 тыс. единиц. Только в 2018 году государственные и муниципальные музеи республики посетили 6,7 млн человек. Предметом гордости татарстанцев являются памятники истории и культуры, включённые в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это историко-архитектурный комплекс «Казанский Кремль», Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска. Вслед за Москвой и Санкт-Петербургом Татарстан стал третьим регионом в стране, обладающим более чем одним памятником культуры мирового значения.

Современный Татарстан уверенно вышел на мировую арену, и ему есть что показать и чем гордиться. Появились новые направления татарской культуры: Интернет, кино, мультипликация. Возрождается татарская архитектура, восстанавливаются разрушенные мечети, реконструируются древние города, набирает силу туризм. Доступность и адресность культурных благ становятся важными приоритетами культурной политики в республике, учреждения культуры постепенно становятся центрами притяжения для населения всех возрастов. Об этом говорят цифры, озвученные на расширенном заседании итоговой коллегии Министерства культуры РТ 29 января 2020 года. Так, по словам заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой, Татарстан сегодня является одним из лидеров в сфере культуры по отраслевым показателям. Только в 2019 году каждый житель республики в среднем побывал в учреждениях культуры 6,25 раза. В заключение отметим, что с Татарстаном связаны судьбы многих выдающихся деятелей российской культуры: певца Фёдора Шаляпина, писателей Льва Толстого, Сергея Аксакова, Максима Горького, Василия Аксёнова, поэтов Евгения Боратынского, Гаврилы Державина, Марины Цветаевой и Николая Заболоцкого, художников Ивана Шишкина и Николая Фешина, музыкантов Олега Лундстрема и Михаила Плетнёва. А классик татарской поэзии Габдулла Тукай, поэт-герой Муса Джалиль, композиторы Фарид Яруллин, Салих Сайдашев, Назиб Жиганов, София Губайдулина составили славу татарской культуры.

Фидаиль МИНИХАНОВ, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ

Газета «Республика Татарстан»