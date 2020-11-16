enrutat
Главная / На телеканале «Россия 1» стартует первое юридическое шоу на татарском языке «Хокемдар»
На телеканале «Россия 1» стартует первое юридическое шоу на татарском языке «Хокемдар»

На телеканале «Россия 1» стартует первое юридическое шоу на татарском языке «Хокемдар»

в Новости, Слайдер, Права человека, Главные новости, 16.11.2020 0 3

На телеканале «Россия-1» состоится премьера юридического шоу «Хокемдар». Это совместный проект ГТРК «Татарстан» и татарстанского регионального отделения ассоциации юристов России.

«Хокемдар» — это передача, моделирующая судебный процесс. В каждом выпуске показывается процесс рассмотрения в суде конкретного гражданского дела. Подобные передачи существовали и на российском телевидении. Так, многие наверняка помнят „Час суда“, который выходил еще в начале 2000-х годов, а также „Суд присяжных“ и иные программы. Мы же решили показать процесс судебных разбирательств на татарском языке. В этом аспекте наш проект — первый и аналогов ему пока еще нет», — рассказал телеканалу «Россия-1» председатель исполнительного комитета регионального отделения АЮР Тимур Какохо.

По его словам, основная цель передачи — популяризация татарского языка, а также показать гражданам их правовые возможности.

«Мы поставили перед собой цель разбирать такие ситуации, с которыми может столкнуться каждый гражданин, поэтому я думаю, что зрителям будет полезно узнать некоторые тонкости. Например, как правильно давать деньги в долг, как уберечь себя от мошеннических схем и так далее», — отметил Какохо.

Главные роли исполняют члены ассоциации юристов России и известные в республике деятели культуры, на роль судьи пригласили кандидата юридических наук, руководителя аппарата Конституционного суда РТ Анаса Нуриева.

Премьера состоится 16 ноября в 9:05 на телеканале «Россия-1».

Бизнес-онлайн

 

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.