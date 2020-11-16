На телеканале «Россия 1» стартует первое юридическое шоу на татарском языке «Хокемдар»

«Хокемдар» — это передача, моделирующая судебный процесс. В каждом выпуске показывается процесс рассмотрения в суде конкретного гражданского дела. Подобные передачи существовали и на российском телевидении. Так, многие наверняка помнят „Час суда“, который выходил еще в начале 2000-х годов, а также „Суд присяжных“ и иные программы. Мы же решили показать процесс судебных разбирательств на татарском языке. В этом аспекте наш проект — первый и аналогов ему пока еще нет», — рассказал телеканалу «Россия-1» председатель исполнительного комитета регионального отделения АЮР Тимур Какохо.

По его словам, основная цель передачи — популяризация татарского языка, а также показать гражданам их правовые возможности.

«Мы поставили перед собой цель разбирать такие ситуации, с которыми может столкнуться каждый гражданин, поэтому я думаю, что зрителям будет полезно узнать некоторые тонкости. Например, как правильно давать деньги в долг, как уберечь себя от мошеннических схем и так далее», — отметил Какохо.

Главные роли исполняют члены ассоциации юристов России и известные в республике деятели культуры, на роль судьи пригласили кандидата юридических наук, руководителя аппарата Конституционного суда РТ Анаса Нуриева.

Премьера состоится 16 ноября в 9:05 на телеканале «Россия-1».

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