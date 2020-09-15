На телеканале «Шаян-ТВ» стартует второй сезон детского музыкального фестиваля «Сэйлэн»

Конкурс «Сэйлэн» предназначен для детей от 6 до 15 лет, которые исполняют песни на татарском языке. Уже прошли отборы, в полуфинале — 12 юных певцов, накануне стартовали телевизионные съемки этого этапа.

Ислам Мингазов — лауреат многих всероссийских и международных конкурсов. Его большой опыт на сцене чувствуется сразу. Уверенное исполнение и правильно подобранный репертуар — и вот он в полуфинале. Юный певец исполнил песню про родную республику.

— Живя в Татарстане, я думаю, каждый певец должен иметь в своем репертуаре песню про Татарстан, — считает участник музыкального фестиваля «Сәйлән» Ислам Мингазов.

Им всего от 6 до 15 лет, но это уже подготовленные артисты. Знают как должны выступать на сцене и даже к себе относятся критично.

— Так как я мало выступаю, то неуверенно чувствую себя на сцене, очень волновалась, -поделилась участница музыкального фестиваля «Сәйлән» Амелия Фатхиева.

Одно из главных требований — исполнение песен на татарском языке. Проект направлен на развитие и сохранение татарской культуры. Число заявок на конкурс — около 1000 говорит о его востребованности. 32 участника были отобраны жюри, а после — месяц за лучших из них голосовали татарстанцы на сайте детского телеканала «Шаян-ТВ». В полуфинал прошли 12 участников. Их выступления оценивают профессиональные артисты.

— Подготовленность на 100%, костюмы, сами красивые, дети талантливые, выбирать трудно, — поделилась заслуженная артистка РТ Ландыш Нигматжанова.

Фестиваль помогает юным талантам раскрыть свои способности. В финал попадут — 6 участников. Для них будут проходить мастер-классы по вокалу, хореографии и актерскому мастерству.

— Любой ребенок после этого проекта уже не будет обычным, он на ступень выше. Это хороший старт для творческой карьеры. По прошлому сезону мы можем сказать, были и есть дети, которые уже поют на большой сцене, — рассказал ведущий музыкального фестиваля «Сәйлән», контент-редактор канала «Шаян-ТВ» Рузаль Ахмадиев.

Фестиваль телевизионный, поэтому выступления юных артистов можно будет увидеть на канале «Шаян-ТВ», который будет проходить каждую неделю по воскресеньям. Первая программа пройдет в эфире уже 4 октября.

tnv.ru