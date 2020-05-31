На видеоконференции обсудили возможности дальнейшего развития портала татар Санкт-Петербурга

30 мая состоялась видео-конференция с участием татар из Калининграда, Санкт-Петербурга, Казани, Зеленодольска, Самары и Австралии.

На встрече обсудили возможности дальнейшего развития портала татар Санкт-Петербурга, которая на сегодняшний день имея опыт года работы, почти 3 тысячи подписчиков и имея цели выйти до создания интернет телеканала стала одним из самых главных информ каналов татар Северо-Запада страны, сообщает Постоянный представитель РТ в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин на своей странице в Инстаграм.