На юбилейном фестивале «Золотое перо» появились два новых направления. Теперь юные журналисты могут попробовать себя в SMM и видеоблогинге. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала куратор фестиваля Алла Абросимова.

«Для нас SMM — новое направление. Мы в этом году подобрали наставников, с которыми работаем. Ребята с наставниками занимаются всего два-три часа, а затем идут выполнять задание», – сообщила она.

По словам Абросимовой, это направление подходит тем, кто увлекается продвижением аккаунта или видеоконтента в различных социальных сетях.

Главными целями фестиваля являются выявление, поддержка и поощрение деятельности юных журналистов, включение наиболее талантливых в процесс развития информационного поля, формирование пула юных журналистов, работающих на двух государственных языках (русском и татарском) одинаково успешно.

В этом году на конкурсе «Алтын каләм – Золотое перо-2020» предусмотрены следующие темы: «100-летие образования ТАССР», «75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне», «Фестивалю 25: только вперед!», «Журналист XXI века» и «Молодежная политика Республики Татарстан».

Эльвира Зайнулина

tatar-inform.ru