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На Ютуб-канале «Татары мира» рассказали про вклад татар в борьбу с коронавирусом

На Ютуб-канале «Татары мира» рассказали про вклад татар в борьбу с коронавирусом

в Новости, Слайдер, Новости конгресса, Главные новости, 02.04.2020 0 6

На Youtube-канале Татары Мира вышел спецвыпуск посвященный коронавирусной инфекции под названием «Вклад татар в борьбу с коронавирусом». Ведущим выпуска выступил журналист интернет-портала KazanFirst Ильнур Ярхамов, который рассказал о династии татар-ученых Максютовых из Новосибирска, а также их роли в борьбе в коронавирусом.

Ведущий рассказал зрителям о том, что в России зарегистрировано 4 теста на выявление коронавируса, два из которых —  разработки государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». А сегодня страна «остро» нуждается в таких тестах.

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