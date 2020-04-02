На Ютуб-канале «Татары мира» рассказали про вклад татар в борьбу с коронавирусом

На Youtube-канале Татары Мира вышел спецвыпуск посвященный коронавирусной инфекции под названием «Вклад татар в борьбу с коронавирусом». Ведущим выпуска выступил журналист интернет-портала KazanFirst Ильнур Ярхамов, который рассказал о династии татар-ученых Максютовых из Новосибирска, а также их роли в борьбе в коронавирусом.

Ведущий рассказал зрителям о том, что в России зарегистрировано 4 теста на выявление коронавируса, два из которых — разработки государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». А сегодня страна «остро» нуждается в таких тестах.

До 20 марта все тестирование на CONVID-19 проводили только сотрудники центра «Вектор», руководителем которого является Ринат Максютов. Сейчас их технологиями могут воспользоваться и другие центры России. Сегодня научный центр Максютова ежедневно производит около ста тысяч тестов для проверки на коронавирус. Запас тестов в учреждении — около 700 тысяч. Сотрудники центра ведут неустанную работу в борьбе против распространения коронавирусного заболевания. kazanfirst.ru