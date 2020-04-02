На Ютуб-канале «Татары мира» рассказали про вклад татар в борьбу с коронавирусом

На Youtube-канале Татары Мира вышел спецвыпуск посвященный коронавирусной инфекции под названием «Вклад татар в борьбу с коронавирусом». Ведущим выпуска выступил журналист интернет-портала KazanFirst Ильнур Ярхамов, который рассказал о династии татар-ученых Максютовых из Новосибирска, а также их роли в борьбе в коронавирусом.
Ведущий рассказал зрителям о том, что в России зарегистрировано 4 теста на выявление коронавируса, два из которых — разработки государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». А сегодня страна «остро» нуждается в таких тестах.