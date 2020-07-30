Началось голосование в конкурсе «Балачак жыры» («Песня детства»).

Ранее детский телеканал «ШАЯН ТВ» объявлял о проведении конкурса детской песни «Балачак жыры» («Песня детства») на татарском языке. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки одаренных композиторов и авторов текстов детских песен на татарском языке, а также для их популяризации.

Профессиональное жюри (известные деятели в области музыки, литературы, культуры, педагогики) и детское (лауреаты музыкальных конкурсов, ведущие детского телеканала, блогеры) анонимно выбрало из более 100 заявок 25 песен, которые прошли во второй тур.

Второй тур (заочный) проходит с 30 июля по 13 августа путем интернет-голосования на сайте https://shayantv.ru. Из победителей первого тура будут отобраны участники с наибольшим количеством голосов для участия в третьем туре. Голосовать может каждый желающий за понравившуюся песню на сайте канала.

По итогам второго тура 17 августа 2020 года жюри анонимно определит 5 участников, которые станут победителями конкурса. Результаты будут опубликованы на сайте телеканала «ШАЯН ТВ» — shayantv.ru.

По итогам конкурса для каждого победителя профессионально запишут фонограмму, выполнят аранжировку (возможно, под аккомпанемент оркестра), снимут клип на песню. По решению жюри победителям конкурса будет предоставлена возможность исполнения песни на детском телевизионном фестивале исполнителей татарской песни «Сәйлән» на телеканале «ШАЯН ТВ».

tatar-inform.ru