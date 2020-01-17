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Началось голосование за новое оформление аэропорта «Казань»

Началось голосование за новое оформление аэропорта «Казань»

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, Төп яңалыклар, 17.01.2020 0 8

На Портале услуг РТ стартовало онлайн-голосование по оформлению международного аэропорта «Казань». Новый формат будет связан в именем Габдуллы Тукая, в честь которого назван аэропорт. Всего разработано 5 концепций, посвященных Тукаю:

  • «Поэзии серебряные нити» — графические произведения, отражающие творчество Тукая, рисунки нанесут на прозрачные поверхности;
  • «Вдохновение Тукая»- красочные изображения природы раскрывают замыслы произведений — гордость за родной край;
  • «Путь Тукая» — концепция покажет портрет писателя и его жизненный и творческий путь;
  •  «Следуй за ласточкой» — в стиле минимализма соединят образы ласточки из стихов Тукая и самолета;
  • «Свет Тукая» — символ того, что писателя называют «солнцем татарской поэзии» основой концепции станет яркий желтый цвет.

Проголосовать можно на портале госуслуг РТ в разделе «Опросы жителей» или по прямой ссылке, войдя в личный кабинет. С учетом результатов голосования будет подготовлен окончательный вариант концепции.

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