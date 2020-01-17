Началось голосование за новое оформление аэропорта «Казань»

На Портале услуг РТ стартовало онлайн-голосование по оформлению международного аэропорта «Казань». Новый формат будет связан в именем Габдуллы Тукая, в честь которого назван аэропорт. Всего разработано 5 концепций, посвященных Тукаю:

«Поэзии серебряные нити» — графические произведения, отражающие творчество Тукая, рисунки нанесут на прозрачные поверхности;

«Вдохновение Тукая»- красочные изображения природы раскрывают замыслы произведений — гордость за родной край;

«Путь Тукая» — концепция покажет портрет писателя и его жизненный и творческий путь;

«Следуй за ласточкой» — в стиле минимализма соединят образы ласточки из стихов Тукая и самолета;

«Свет Тукая» — символ того, что писателя называют «солнцем татарской поэзии» основой концепции станет яркий желтый цвет.

Проголосовать можно на портале госуслуг РТ в разделе «Опросы жителей» или по прямой ссылке, войдя в личный кабинет. С учетом результатов голосования будет подготовлен окончательный вариант концепции.