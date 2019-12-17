Начался поиск площадки для новой мечети в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга

В Администрации Орджоникидзевского района приняли делегацию Местной религиозной организации мусульман «Изумруд».

В Администрации Орджоникидзевского района приняли делегацию Местной религиозной организации мусульман «Изумруд». Мусульмане внесли огромный вклад в подъем района и города в целом, работая на стройке, Уралмашевском заводе, заводе имени Калинина. Но на данный момент не имеют своего доступного по географии храма. Сейчас жители вынуждены ездить в Медную мечеть Верхней Пышмы – города-спутника Екатеринбурга. Как поделился глава района Роман Кравченко на своей странице Facebook: «Люди хотят построить мечеть непосредственно на Уралмаше или Эльмаше. Я понимаю и поддерживаю их желание».

«Орджоникидзевский район – самый густонаселенный в городе, его население насчитывает 290 тысяч человек, из них – около 30 процентов коренные жители города татары и башкиры, традиционно исповедующие ислам. Моя мама для получения квартиры бросала асфальт лопатой. Я сам отдал 35 лет Уральскому турбо-моторному заводу. Сейчас я уже пенсионер, да и для молодежи не легко ездить в другой город в мечеть» — рассказал Председатель МРОМ «Изумруд» Тахир хазрат Шарафиев.

Просьбой Тахир хазрата стало выделение участка напротив кинотеатра «Заря», но он уже выкуплен под жилую застройку. По словам главы Администрации, в районе сейчас нет подходящих свободных земельных участков, чтобы выделить под постройку мечети. «Но пути решения этого вопроса существуют. Наметили, как минимум, два таких варианта. Сейчас инициативная группа будет заниматься их проработкой, а мы, в свою очередь, будем максимально им содействовать» — уточнил Роман Кравченко.

Как заявил представитель мусульман, один из вариантов, который предложили в Администрации – найти застройщика с уже готовыми планами строительства и землей. Предложить ему строительство небольшой мечети или исламского культурного центра на прилегающем участке. Такой вариант, гармонично вписанный в территорию, по словам религиозного деятеля, в комплексе с халяль-кафе обогатит и разнообразит среду.

Тахир хазрат Шарафиев имеет два высших образования – техническое и религиозное. Он, как его дедушка и дядя, выбрал путь муллы и занимается просветительской деятельностью. Кроме председателя на встрече присутствовал его заместитель Марс Муратов и секретарь организации — Рамила Галимьяновна. Делегаты передали в Администрацию ходатайство с просьбой о выделении земельного участка до 50 соток.

Ильдар Хабибуллин. Фото: Администрация Орджоникидзевского

района г. Екатеринбурга, МРОМ «Изумруд»

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