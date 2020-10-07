Начинается прием заявок на участие в Межрегиональном конкурсе исполнителей татарских танцев «Шома бас» («Танцуй веселей»)

Приглашаем хореографические коллективы принять участие в Открытом Межрегиональном конкурсе исполнителей татарских танцев «Шома бас» («Танцуй веселей»). Обладатель Гран-при конкурса получит Сертификат на сумму 150 000 рублей для пошива татарских национальных сценических костюмов.

Мероприятие проводится при содействии Министерства культуры Республики Татарстан, Министерства культуры Свердловской области, Министерства образования и молодежной политики Свердловской области,.

Организаторы – Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области, Региональная общественная организация «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области», Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец народного творчества».

Конкурсантов оценит профессиональное и авторитетное жюри, в составе которого работают заслуженные деятели искусств России и Татарстана.

Айрат Хаметов, председатель жюри, художественный руководитель Государственного ордена Дружбы народов Ансамбля песни и танца Республики Татарстан, народный артист Республики Татарстан «Такого масштаба конкурса исполнителей татарского танца в России, даже в Татарстане, не существует. Поэтому конкурс исполнителей татарских танцев «Шома бас» в Екатеринбурге не только имеет право на жизнь, но и «обречен» стать Международным».

Конкурс проводится в два этапа, включающих конкурсные туры.

Первый отборочный тур конкурса проводится по видео-материалам. Для участия в конкурсе необходимо до 8 ноября 2020 года включительно направить в адрес оргкомитета (3714319@mail.ru).

Руководителям коллективов, прошедших первый отборочный тур, будут направлены приглашения для участия во втором туре, который состоится 21-22 ноября 2020 года в городе Екатеринбурге.

Второй этап «Творческая лаборатория» включает: конкурсные просмотры видеоматериалов, подробный разбор представленных конкурсных работ членами жюри, мастер–классы по элементам татарских танцев, церемонию награждения, трансляцию лучших номеров конкурса,

Второй тур конкурса проводится среди коллективов, получивших приглашение от оргкомитета фестиваля.

Контактное лицо: консультант Постоянного представительства Республики Татарстан Юсупов Рифат Рашидович 8-9221991966, 8(343)371-43-19, 3714319@mail.ru

Положение конкурса

Анкета — заявка Приложение №1

Программа выступления коллектива Приложение № 2

tatur.tatarstan.ru