Начинаются работы по подготовке 1100-летия официального принятия Ислама на территории современной России

В Саратовском исламском комплексе состоялся круглый стол на тему «1100-летие принятия Ислама на территории современной России». Эта встреча стала началом подготовки к торжественным событиям, которые состоятся в 2022 году. Старт этой работе был дан Муфтием Шейхом Равилем Гайнутдином на VII Съезде ДУМ РФ в Москве.

В 2022 году мусульмане России готовятся встретить важную историческую дату — 1100-летие принятия Ислама крупнейшим средневековым европейским государством Волжская Булгария. По григорианскому летоисчислению это произошло в 922 году.

Участники круглого стола высказали свои предложения по проведению грядущих памятных мероприятий. На круглом столе выступили доктор исторических наук Фрид Рашитов, известный российский политолог и публицист Руслан Айсин, Муфтий Саратовской области Мукаддас хазрат Бибарсов, члены ДУМ Пензенской области Рашид Куряев и Юсеф Куряев, руководитель аппарата ДУМСО Ильяс-хаджи Богатырёв, руководитель информационного отдела ДУМСО Ахмед-хаджи Махметов, имам-мухтасиб Ровенского района Рустам Мухитов, председатель Саратовской соборной мечети Рустам Шаипов и имам из Питерского района Нурман Миндубаев.

В своём выступлении историк Фрид Рашитов, касаясь предстоящего знаменательного события, внес предложение провести научную конференцию, которая будет посвящена истории ислама в Среднем и Нижнем Поволжье. Кроме этого, историк считает, что необходимо рассмотреть этапы становления нашей страны, которые формировались еще в период существования Волжской Булгарии и Золотой Орды.

Мысль Фрид Айниевича поддержал и казанский публицист Руслан Айсин. По его мнению, исламский фактор сыграл ключевую роль в развитии средневековых государств, в том числе Волжской Булгарии.

«Почему-то в отечественной историографии история Золотой Орды и то, что было до неё проходит молнией, её быстро проговаривают и как будто это не наша история, как будто нет общего исторического кода. Необходимо показать преемственность исторического развития, что Волжская Булгария была крупнейшей державой на территории Евразии. Наша цель – доказать, что она является частью большого исторического пути Российской Федерации», — заявил Айсин.

Участники форума отметили, что проведение памятных мероприятий, посвященных 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией, необходимо осуществлять в разных поволжских городах, где испокон веков жили и живут мусульмане, и где сохранились следы исламского наследия. Такими можно назвать, к примеру, городище Укек в Саратове и селение Наровчат в Пензенской области. Подобные места есть и в Самарской, и в Астраханской областях. А для большей их популяризации руководитель пресс-центра ДУМСО Ахмед-хаджи Махметов предложил к 2022 году подготовить тематические фильмы.

Такая просветительская работа, по мнению Муфтия Мукаддаса хазрата Бибарсова, крайне важна, поскольку российское общество в целом, в том числе её мусульманская часть, «имеет лишь слабое представления о том, что ислам был здесь больше тысячи лет назад».

muslim.ru