Над Казанкой поднимут паруса в честь 100-летия ТАССР

С 21 по 30 августа в Казани пройдёт II этап VI сезона крупнейшего парусного проекта России «Национальная парусная Лига».

Организаторы посвящают соревнования 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 100-летию образования Татарской АССР.

На казанском этапе (пройдёт в акватории Казанки) будут состязаться 35 команд двух дивизионов лиги: премьер-дивизион — с 21 по 23 августа, высший дивизион — с 28 по 30 августа. Татарстан представят команды «Химград-Казань» и «ActiveMapSailing».

Стадионный формат проведения гонок — в непосредственной близости от берега — позволит зрителям наблюдать за состязаниями в живую.

Церемония открытия соревнований состоится 21 августа в 10:00 у Центра семьи «Казан». Соревнования высшего дивизиона начнутся 28 августа в 10:00.

Для справки:

«Национальная парусная Лига» – самый масштабный проект Всероссийской федерации парусного спорта. Соревнования проходят на самых красивых и сложных акваториях в самых интересных городах страны. Лига – многоэтапное спортивное соревнования, по итогам которого лучшей команде вручается переходящий кубок чемпиона. Лучшие команды по итогам соревнований защищают цвета российского флага в крупнейших международных регатах SailingChampionsLeague и NordStreamRace.

В течение гоночных дней Высшего дивизиона будет вестись прямая трансляция.

100tatarstan.ru