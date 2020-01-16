Над Казанским Кремлем водрузили флаг 100-летия образования ТАССР

«Старт году столетия образования ТАССР был дан 19 декабря. Очень символично, что мы будем поднимать флаг столетия образования нашей республики именно в Казанском Кремле», — заявил Сафаров.

Флаг поднялся под государственный гимн Республики Татарстан. На нем изображен логотип 100-летия ТАССР на белом фоне, который символизирует чистоту помыслов и достижений республики. Золотая кайма — свидетельство заслуг региона, рассказал директор Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета Рамиль Хайрутдинов.

Мероприятия, приуроченные к Году 100-летия ТАССР, продолжатся. Торжественная установка флага также пройдет во всех муниципальных районах и городах республики. Уже сегодня он также поднимется у здания Правительства РТ.

Основные праздничные мероприятия в республике пройдут 27 мая, 25 июня и 30 августа. Кроме того, в юбилейный год состоятся крупные форумы, конференции, культурные и спортивные мероприятия, посвященные памятной дате как в родной республике, так и в регионах России и за рубежом в татарских диаспорах, сообщил глава Аппарата Президента РТ.