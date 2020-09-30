Наградили хоккеистов

В прошедщие выходные в Сеченове Нижегородской области подвели итоги открытого чемпионата по хоккею, прошедшего зимой на базе ледового дворца “Звездный”. По его итогам команда Краснооктябрьского района “Дуслар”, составленная из игроков сел Ключищи, Семеновка, Пошатово, Малое Рыбушкино и Кочко-Пожарки завоевала в своей группе первое место и была награждена кубком, грамотами и денежными призами, а признанный лучшим игроком в их составе Марат Имаметдинов (Кочко-Пожарки) был отмечен отдельным призом.

А команда “Сафаджай” в другой группе заняла второе место и также удостоилась кубков и грамот. Лучшим игроком в их составе стал Ильшат Аляутдинов.

газета «Туган як»