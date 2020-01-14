Наилю Мачруровичу Марятову – 50 лет !

Н. М. Марятов родился 14 января 1970 года в деревне Утузы Тевризского района Омской области, в многодетной семье четвертым ребенком. Служил в рядах Вооруженных сил СССР в Группе советских войск в Германии. Работал учителем математики, экономистом.

С 1990 года принимает активное участие в татарском общественном движении г. Омска. В настоящее время он Исполнительный директор Омской Региональной общественной организации «Областной татарский национально-культурный центр «Иртыш»», советник Муфтия Духовного управления мусульман Омской области. Работает в Законодательном Собрании Омской области – помощник депутата Адырбаева Марата Шакеновича.

Н.М. Марятов ведет огромную работу по организации творческой и концертной деятельности Народного фольклорного татаро-башкирского ансамбля «Умырзая» ( в 2019 году коллективу исполнилось 30 лет). Внес большой вклад в организацию деятельности Общества татарских краеведов Омской области.

В апреле 2019 года по его инициативе в г. Омске и г. Тара была проведена Первая Международная научно-практическая, краеведческая конференция «Татары Омского Прииртышья: историко-культурное наследие и их вклад в развитие региона» с участием российских и зарубежных ученых, краеведов и общественных деятелей.

По поручению ученых-историков, краеведов и общественных деятелей Татарстана и регионов РФ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАИЛЯ МАЧРУРОВИЧА МАРЯТОВА с

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И ЮБИЛЕЕМ ! Желаем дальнейших успехов, благополучия, личного и семейного счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни !

Председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ при ВКТ

А.А. Бурханов