Наро-Фоминскому обществу татарской культуры «Туган тел» — 30 лет

В Наро-Фоминском городском архиве Московской области открылась выставка «Архивные документы свидетельствуют. Наро-Фоминское общество татарской культуры «Туган тел». 30 лет деятельности».

Выставка приурочена к Дню архивов — профессиональному празднику архивных работников. Настоящая выставка составлена по документам из личного архива уроженца Наро-Фоминска, заслуженного работника культуры Республики Татарстан Энвера Энверовича Софинова и документам Наро-Фоминского архива.

Документы напомнили, что что 25 августа 1989 года исполком Наро-Фоминского горсовета принял решение №716/16 «О создании городского Клуба культуры народов СССР «Родина», руководителем которого был назначен Э.Э.Софинов, работавший тогда зав. Наро-Фоминским городском отделом культуры. Своим приказом он создал тогда в составе Клуба «Родина» три национальных любительских объединения (украинское, белорусское и татарское). Для татарского объединения было выбрано название «Туган тел» («Родной язык»), возглавил это объединение молодой экономист из УМ-3 и организатор досуговых мероприятий в Наро-Фоминске Рауф Хаевич Сулейманов. А через полтора года, а именно 17 декабря 1991 года исполком Наро-Фоминского горсвета принял решение №2046/30 «О регистрации Наро-Фоминского районного Общества татарской культуры «Туган тел» с правом юридического лица. Председателем вновь созданной организации был избран Э.Э.Софинов. Таким образом, общество «Туган тел» стало самой первой в Московской области и второй во всём московском регионе официально зарегистрированной татарской национально-культурной организацией.

В 90-е годы организация «Туган тел» несколько раз меняла свой статус. 14 мая 1996 года Глава Наро-Фоминского района издал постановление №804 «О создании районного Центра татарской культуры «Туган тел», упразднив ранее действовавшее районное общество татарской культуры. А после выхода Федерального Закона «О национально-культурных автономиях» Наро-Фоминская татарская организация зарегистрировалась в Управлении юстиции Московской области как Местная татарская национально-культурная автономия «Туган тел» Наро-Фоминского района (Свидетельство о государственной регистрации №4600 от 22.11.2000 г.). Учредители автономии — коренные нарофоминцы-татары Энвер Энверович Софинов, Николай Петрович Духанов и Рашид Исмаилович Шарипов.

За прошедшие 30 лет после создания Общества татарской культуры «Туган тел» в наро-фоминской земле родилось и проведено множество заметных мероприятий, рассказывающих о видных татарских учёных, литераторах и музыкантах. Мероприятия были направлены на поддержку татарского языка, культуры и традиций татарского народа.

На выставке, представленной для посетителей в Наро-Фоминском архиве, выставлен ряд документов и фотографий из семейного архива Софиновых (Сафиных). Предки Сафиных переехали в Наро-Фоминск с другими татарскими семьяами по приглашению фабриканта-немца Эмиля Цинделя ещё до революции 1917 года. Среди приезжих кроме Сафиных были семьи Валеевых, Мулиных, Лариных… Первых татар специально приглашали на работу в лесопильное производство и в железнодорожный цех, как непьющих и дисциплинированных работников.

На выставке в архиве представлены трудовые книжки Софиновых и Сафиных, в которых имеются записи, датированные 20-ми и 30-ми годами, старые семейные фотографии, письма с фронта, которые Сафин Ахмет Ахметович (дед Э.Э.Софинова) писал своей жене Шамшиджамал в Наро-Фоминск, свитедельство о рождении Софинова Энвера Ахметовича (отца Э.Э.Софинова), 21.06.1929 г.р., выданное в Наро-Фоминском загсе, и многие другие.

В настоящее время Энвер Энверович Софинов возглавляет Местного отделение РОО «Татарский национальный центр Московской области» в Наро-Фоминском городском округе и пишет книгу по истории татар Наро-Фоминского городского округа.

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