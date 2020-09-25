Народный праздник «Уйна, гармун» состоится в Башкортостане

Завтра в городе Октябрьский Республики Башкортостан состоится праздник «Уйна, гармун»

Народный праздник «Уйна, гармун» («Играй, гармонь!») – проект Городского дома культуры города Октябрьский Республики Башкортостан и его филиала – клуба «Нур». Проект реализуется при поддержке Национально-культурной автономии татар Республики Башкортостан и является победителем конкурса Фонда грантов Президента России.

Праздник начнется в 14.00 в микрорайоне Туркменево. Музыкальное шествие участников-гармонистов пройдет в трех точках у домов особо уважаемых и почитаемых пожилых жителей и ветеранов микрорайона.

В 16.00 шествие продолжится в городском парке «Нефтяник», где состоится народное гулянье «Гуляй, гармонь!». Для гостей и участников праздника будут организованы тематические интерактивные и анимационные площадки, выставки, мастер-классы народных умельцев, И центральным событием народного гуляния станет открытый республиканский фестиваль гармонистов–участников праздника, сопровождаемый массовым исполнениям известных народных песен, частушек, танцев. В этом году в фестивале принимают участие более 100 гармонистов из Альшеевского, Бавлинского, Белебеевского, Буздякского, Дуванского, Ермекеевского, Илишевского, Кармаскалинского, Туймазинского, Чекмагушевского, Ютазинского районов, из городов: Бавлы, Белебей, Благовещенск, Набережные челны, Нефтекамск, Стерлитамак, Туймазы, Уфа и Октябрьский.

Музыканты-гармонисты, участники Открытого республиканского фестиваля Уйна, гармун!

culture.ru