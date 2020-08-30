Нас объединяют язык и вера: Токаев и Назарбаев поздравили татарстанцев с Днем РТ

Казахстан и Татарстан объединяют вера, язык и традиции. Республики соединены многовековыми узами братства, отметили в своем поздравлении действующий Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и первый Президент Елбасы Нурсултан Назарбаев.

В День Республики Татарстан и 100-летия со дня образования ТАССР Токаев поздравил Президента Татарстана Рустама Минниханова и отметил, что республика за век своего существования добилась впечатляющих успехов. В основе этих достижений лежали беззаветная любовь народа к родной республике, верность традициям и уникальному культурному наследию, а также упорный труд и целеустремленность.

«Ваша многонациональная республика, обладающая мощным промышленным, аграрным, инновационным и научно-образовательным потенциалом, по праву является одним из наиболее успешных и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации», — отметил он в поздравлении и добавил, что Татарстан — это привлекательный партнер для казахстанского бизнеса.

По его словам, в Казахстане относятся с уважением к многовековым узам братства с республикой. Татарский и казахский народы объединяют схожие традиции, исторические судьбы, а также вера и язык. Так, Казань стала местом, где издавались работы знаменитых казахских просветителей Ибрая Алтынсарина и Абая Кунанбайулы, а Уральск — истоком творческого пути великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

Отметил в своем поздравлении Президент Казахстана и местных татар, которые стали еще одной скрепой, мостом, соединяющим два народа и культуры.

Не остался без внимания и труд первых Президентов республик. В Татарстане это Минтимер Шаймиев, а в Казахстане — Нурсултан Назарбаев. Их дальновидная политика послужила важным компонентом стратегического партнерства и союзничества Казахстана с Российской Федерацией.

«Сегодня Татарстан под вашим сильным, эффективным руководством продолжает курс на укрепление дружественных связей и развитие многогранного взаимодействия двух народов», — обратился в адрес Президента Татарстана Рустама Минниханова Касым-Жомарт Токаев.

Примером такого взаимодействия, заявил лидер Казахстана, стала отправка татарстанских медиков в Казахстан для помощи коллегам в борьбе против Covid-19.

Завершил свое поздравление Токаев пожеланиями процветания, благополучия и новых свершений для республики и ее народа.

Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, начал свое поздравление с выражения благодарности в адрес Президента Татарстана за приглашение на торжества по случаю юбилея республики.

«К сожалению, осуществить мой визит в Республику Татарстан для участия в праздничных мероприятиях по ряду объективных причин не представляется возможным. При этом хотел бы отметить, что высоко ценю сложившиеся между нами дружественные отношения и надеюсь на продолжение совместной работы во благо наших народов», — отметил он.

По его словам, Татарстан сейчас является одним из ведущих субъектов РФ по уровню госуправления, модернизации социально-экономической сферы и объему промпроизводства. Татарстан — обладатель уникального культурно-исторического наследия, место, где на протяжении многих веков в согласии и во взаимном уважении сосуществуют представители многих народов и религий.

Сотрудничество Казахстана и Татарстана активно развивается по всем направлениям. Их жители очень близки по культуре, языку и обычаям, а татары, проживающие в Казахстане, являются «живым мостом» дружбы и взаимопонимания.

В завершение Назарбаев пожелал Минниханову здоровья и успехов, а каждому татарстанцу — процветания и мира.

tatar-inform.ru