Наши издания поддержат субсидиями

Таткнигоиздат вошёл в перечень специализированных организаций, прошедших конкурсный отбор на предоставление субсидий на издание социально значимой литературы в текущем году, утвержденным Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям.

Из представленных отобраны два издания – книга-альбом «Род, отчий дом, обычаи» и книга Карла Фукса «Казанские татары».

Альбом «Род, отчий дом, обычаи» вышел в свет на татарском, русском и английском языках, составитель – Л.Миннуллина. В нем повествуется о семейных традициях татарского народа – отношении к родной земле, родному дому, родственных отношениях; роли старших членов семьи в сохранении национальных традиций; а также основных семейных обрядах, связанных с рождением ребенка, имя наречением, свадьбой и никахом, со смертью и похоронами. Тираж – 1 тыс. экз.

Книга Карла Фукса «Казанские татары» издана на татарском и русском языках, посвящённая истории и культуре, обычаям, традициям, укладу жизни казанских татар первой половины XIX века. Издание было признано в качестве первого в европейской наукеобъективного исследования по истории, этнографиии культуре татарского народа. Тираж книги составит 1 тыс. экз.

Эти издания можно будет приобрести с любой точки мира в электронном и печатном виде на уникальном портале Таткнигоиздата – www.tatkniga.ru, а также в фирменных магазинах издательства.

Напомним, что это не первые проекты Татарского книжного издательства, прошедшие конкурсный отбор по изданию на федеральном уровне. В период с 2016-го по 2019 год «Таткнигоиздат» успешно реализовал восемь издательских проектов при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

rt-online.ru