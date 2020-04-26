Наши прадеды из рода Курмашевых

В нынешнем году татарские краеведы Республики Марий Эл продолжают работу по изучению истории сёл и деревень, а также знаменитых личностей республики, культурного наследия и быта жителей населённых пунктов, где компактно проживают наши соплеменники.

Как новая форма деятельности практикуются выездные заседания Общества татарских краеведов нашей республики, где рассматриваются текущие вопросы и краеведами проводятся культурные мероприятия, посвященные жизни и деятельности знаменитых личностей той местности, на которой они осуществляются.

Большое внимание уделяется совместной работе с культурными учреждениями. По итогам совместных научно-практических конференций с Республиканским центром татарской культуры краеведы выпустили сборник материалов “История села – история России. Роль ислама в сохранении духовности татарского народа” и “Историко-богословское наследие Шигабутдина Марджани и современное татарское общество Республики Марий Эл”.

Ведется активная работа с деятелями Духовного управления мусульман республики. Самому старшему краеведу Самавия апа Сафиуллиной нынче исполнилось 90 лет. 12 июня краеведы в честь этой даты организовали вечер встречи с её родственниками и единомышленниками. Представители духовного управления высказали слова благодарности юбиляру-абыстай за вклад в духовно-нравственное оздоровление общества. К этой дате самый активный краевед, председатель общества татарских краеведов Медведевского района, Фирзия Файсламовна Сабирьянова выпустила очередной, четвёртый сборник её стихов. К слову, под её редакцией были изданы книги “Нǝсел хатирǝсе”, “Чык тамчысы”, “Пронести через века”, получившие высокую оценку казанских учёных.

2019 год – год 100-летия со дня рождения антифашиста, руководителя подпольной организации Волжско-татарского легиона СС “Идель-Урал“ Гайнана Курмашева. По случаю этой даты в мае нынешнего года в п. Мари-Турек на базе районного краеведческого музея краеведы совместно с Региональной общественной организацией Республики Марий Эл “Центр социальных инициатив“ провели мероприятие “Верните память, вернитесь сами“, в котором своими впечатлениями делились ветераны. А выступления краеведов сопровождались музыкальными номерами. В заключение были обсуждены планы работы краеведов Мари-Турекского, Параньгинского, Медведевского районов и города Йошкар-Олы.

С Гайнаном Курмашевым меня объединяет родословная связь. И поэтому для меня важным является уточнение и пополнение этой родословной, где одну ветвь составляет семья моего прадеда Шарифа Курмашева.

Наши предки имели магазины в Казани. Были владельцами сотен гектаров земли, двух маслобойн и водяных мельниц в деревнях Холодный Ключ и Мари-Ноледур Мари-Турекского района. Кстати, район Холодного Ключа с давних времён служит зоной отдыха. А с 2002 года в целях сохранения, восстановления, изучения и популяций редких видов растений, занесенных в Красную Книгу Республики Марий Эл, эта территория является государственным природным биологическим заказником. Здесь, в трёх километрах от п. Мари-Турек, 22 июня 2012 года установлен памятный камень “чёрному хлебу войны” — торфу. Голодающее население в страшный голод 1921-1922 годы и военное лихолетье торф считало “красным творогом” (при кипячении торф приобретает буро-красный свет). Из него, мешая с лебедой, делали болтушку на воде, её звали – торфушкой. Пекли лепёшки, добавляя в них липовые опилки. За этим торфом приезжали даже из Кировской области.

На этой местности успешно работал завод керамических изделий Курмашевых. В деревне Прикум-фабрика были их спичечная и писчебумажная фабрики. Среди далеких предков были и князья-мурзы (татарские князья политическими привилегиями не обладали), и помещики, представители духовенства от мулл и ахундов, и даже герои. Как представителя рода Курмашевых меня вдохновляет прошлое этих предков, хотя оно было более, чем трагичное. Чувство гордости за них меня обязывает изучать более подробно их жизнедеятельность. Работу я начала с поиска могил прадедов на Куянковском кладбище. В результате, сопоставляя с фактами из документов, мною были найдены могилы прадеда Фатхуллы и его племянника (отца моего прадеда Шарифа) Габделхая, которые хотя считались служилыми помещиками, являлись щедрыми работодателями, умело сочетали духовную и светскую жизнь.

Деревня Куянково Параньгинского района Республики Марий Эл является малой родиной отца и матери Гайнана Курмаша. А в Параньге, окончив педагогический техникум, он получил специальность учителя. И начал преподавать в Куянковской школе. Но вскоре Гайнан был вынужден оставить педагогическую деятельность. В стихотворении “Последнее письмо” он пишет, что отодвинулось время его могилы [Чык тамчысы (Капелька росы) /Под редакцией Ф.Ф. Сабирьяновой/Йошкар-Ола: 2017].

И в самый первый раз это случилось, когда он глянул смерти в глаза в декабре 1937 года перед тройкой НКВД. При попытке тайно выехать через Арск в Актюбинск Гайнана обвинили в “сокрытии социального происхождения”, что совершенно противоречило его положению. И когда Гайнана оповестили о предстоящем неизбежном аресте, он решил малую родину родителей оставить навсегда.

Курмаш с одноклассником по Параньгинскому техникуму, по его окончании – коллегой, другом, с которым жил вместе на частной квартире, Назипом Файзрахмановым попросил Нигмадзяна абзый отвезти их в Арск. Выехали ранним утром – все трое почти молчали, всматриваясь в скрипучий снег, если не считать вопроса старика, предупредившего Гайнана о предстоящем аресте. Курмаш возмущённо сказал: “Почему меня хотят арестовать как сына кулака, хотя отец погиб в боях с басмачами. Мне в то время было всего 7 лет”.

В ходе погони, когда уже стало понятно, что им не удастся скрыться по просёлочным дорогам, умудрённый опытом мужчина (Нигмадзян) остановил лошадь и посоветовал юноше прикинуться умалишённым. Артистизм Гайнана позволил ему выйти из положения.

Когда к саням путников подъехали преследователи, Нигмадзян убедительно сказал: “Видите, что он творит, ничего не соображает, что с таким собираетесь делать?” — показывая на “ничего не соображающего и наивно улыбающегося” Гайнана. Разъярённой тройке оставалось только развернуться в сторону Параньги.

Молниеносная реакция старика, правильная на тот момент, удлинила жизнь Гайнана Курмаша на семь с половиной лет. Из них, хотя три с половиной года были самыми страшными, но они показали истинного Гайнана, нашего земляка, героя-антифашиста.

Находясь в лагере для военнопленных в польском местечке Демблин, Гайнан Курмаш собирал вокруг себя верных людей, вёл подпольную работу. Здесь же встретился с Мусой Джалилем, с которым был знаком ещё до войны.

Нельзя не согласиться с мнением азербайджанского поэта Самеда Вургуна, который Мусу Джалиля видел в ряду с великим Байроном, славным народным поэтом Петефи, героем Юлиусом Фучиком, для которых смерть являлась подвигом.

Как считал Фарит Султанбеков, если Абдулла Алиш – старший Берлинской группы – был правым крылом сокола – Мусы Джалиля, то Курмаш – его левым крылом.

А эти строчки были написаны любимой девушкой Курмаша из Параньги Даниёй Габбасовой после получения известия о героической гибели

Г. Курмаша, которой он посвятил стихотворение “Дание” [Чык тамчысы (Капелька росы) /Под редакцией Ф.Ф. Сабирьяновой/Йошкар-Ола: 2017]:

Он не пропал без вести.

В Параньге, сколько бы ни искали,

Не найти нам Гайнана следы.

Друга Мусы, земляка, поэта,

Нет, не забудем вечно мы.

Гайнанга

Бǝрǝңгедǝ күпме эзлǝсǝк тǝ,

Гайнан йөргǝн эзлǝр табылмас.

Муса дусты, якташ,

Яшь шагыйрьне

Безнең кебек беркем сагынмас.

Имена джалиловцев должны быть увековечены в памяти народной. Казнённые вместе с Джалилем достойны звания Героя Советского Союза. И нельзя согласиться с мнением, что в связи с прекращением существования Союза ССР звание уже не присваивается. Но взамен есть другие – Герой России или Республики Казахстан. Татары всего мира ждут и надеются, что ряды героев пополнятся именами подпольщиков-антифашистов.

Город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, С.М. Газизьянова,

руководитель Общества татарских краеведов РМЭ