Наступил первый день месяца Зуль-хиджа. Остается 10 дней до Курбан-байрама

Сегодня, наступил последний, 12-й месяц по мусульманскому летоисчислению – Зуль-хиджа. Зуль-хиджа переводится с арабского, как месяц хаджа. Ежегодно в его первые 10 дней в священные земли Мекки и Медины стекаются миллионы паломников. К сожалению, этот год стал исключением. Из-за распространения коронавирусной инфекции, верующие были вынуждены отказаться от этой поездки.

«В связи с пандемией коронавируса и опасностью, которую представляет этот вирус для больших скоплений людей, хадж в 1441 году по мусульманскому календарю (2020 году – по христианскому летоисчислению) состоится с участием ограниченного числа паломников различных национальностей, которые находятся на территории страны, исходя из соображе ний необходимости сберечь здоровье людей», – сообщало ранее министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии.

Как пишет Islam-today, до праздника Курбан-байрам остается всего 10 дней. И эти дни обладают особой благодатью, ибо в хадисах сказано: «Нет дней, в которые благие дела более любимы Аллаху, чем эти» (Бухари).

5 причин, почему первые десять дней месяца Зуль-хиджа такие особенные

Есть в исламе периоды времени, обладающие особой ценностью. В эти дни верующему стоит посвятить себя усердию в совершении поклонения и благих дел. В чем значимость первых десяти дней месяца Зуль-хиджа? Многие не знают, но ценность этих дней сравнима с важностью дней Рамадана. Некоторые ученые приравнивают по значимости первые дни Зуль-хиджы с последними десятью днями Рамадана. Это указывает на огромную важность и значимость этих дней в исламе. Ибн Касир сказал: «Многие хадисы указывают на то, что первые десять дней месяца зуль-хиджа лучше остальных дней в году, и они лучше последних десяти дней рамадана. Однако десять последних ночей рамадана лучше всех остальных ночей года, поскольку они включают в себя Ночь предопределения, которая лучше тысяча месяцев» («Тафсир Ибн Касир» 5/412). Вот некоторые причины, которые делают первую декаду месяца зуль-хиджа особенной: 1. Это лучшие дни в году В некоторых хадисах есть указания на то, что первая декада месяца зуль-хиджа – это самые лучшие дни. В одном из хадисов сказано: «Нет дней, более великих перед Аллахом чем эти десять дней» (Ахмад). 2. Лучшее время для благодеяний Ибн Аббас передал, что посланник Аллаха (мир ему) сказал о десяти первых днях месяца Зуль-Хиджа: «Нет дней, в которые благие дела более любимы Аллаху, чем эти».

3. Аллах поклялся ими в Коране Многие ученые, включая сподвижников пророка (мир ему) Ибн Аббаса и Ибн Аз-Зубайра, толкуют 2-й аят суры «Фаджр» – «Клянусь десятью ночами!» как первые десять дней месяца Зуль-хиджа. 4. День Арафа День Арафа является одним из самых значимых дат исламского календаря. Этот день включает в себя один из важнейших ритуалов хаджа – стояние на горе Арафа. В день Арафа Всевышний одаривает своих рабов бесконечной милостью и дарует им Свое прощение. Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Нет дня, сравнимого с днем Арафа по количеству людей, освобождаемых Богом от адского наказания» (Муслим) Такой милости удостаиваются не только совершающие хадж, но и все остальные верующие. Пост в день Арафа стирает грехи за два года – предыдущего и текущего. В этом году день Арафа приходится на 30 июля. 5. Курбан-байрам В первых десяти днях заключен праздник жертвоприношения. Абдулла ибн Курт передал, что Пророк Мухаммад (мир ему) говорил, что 10-й день Зуль-хиджы – праздник жертвоприношения – это лучший день перед Аллахом (Абу Дауд). Курбан-байрам будет отмечаться 31 июля. ural.tatar