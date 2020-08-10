Нацбиблиотека РТ представляет новую экспозицию о художниках ТАССР

Отдел искусств Национальной библиотеки РТ продолжает цикл виртуальных выставок, посвященных 100-летию образования ТАССР и представляет выставку, рассказывающую о развитии изобразительного искусства Татарстана, о жизни и творчестве художников, так или иначе связанных с историей родного края.

Новая экспозиция состоит из трех разделов. Первый раздел включает историю изобразительного искусства Татарстана, второй — рассказывает о художниках родного края, третий — посвящен духовной памяти поколений — шамаилям.

tatar-inform.ru