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Нацбиблиотека РТ представляет новую экспозицию о художниках ТАССР

Нацбиблиотека РТ представляет новую экспозицию о художниках ТАССР

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 10.08.2020 0 4

Отдел искусств Национальной библиотеки РТ продолжает цикл виртуальных выставок, посвященных 100-летию образования ТАССР и представляет выставку, рассказывающую о развитии изобразительного искусства Татарстана, о жизни и творчестве художников, так или иначе связанных с историей родного края.

Новая экспозиция состоит из трех разделов. Первый раздел включает историю изобразительного искусства Татарстана, второй — рассказывает о художниках родного края, третий — посвящен духовной памяти поколений — шамаилям.

tatar-inform.ru

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