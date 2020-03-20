Национальная библиотека Республики Татарстан работает онлайн

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции с 19 марта по 15 апреля обслуживание читателей в помещениях библиотеки приостановлено. Все запланированные на ближайшее время мероприятия переносятся.
Обслуживание читателей теперь производится только в режиме онлайн – через официальный сайт библиотеки, аккаунты в социальных сетях, по телефону.
Вы можете использовать такие удалённые формы информационно-библиотечного обслуживания, как:
- Электронный каталог
- Справочно-информационные ресурсы
- Справочная служба «Спроси библиотекаря»
- Электронная библиотека
- Электронная доставка документов