enrutat
Главная / Национальная библиотека Республики Татарстан работает онлайн
Национальная библиотека Республики Татарстан работает онлайн

Национальная библиотека Республики Татарстан работает онлайн

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Главные новости, 20.03.2020 0 13

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции с 19 марта по 15 апреля обслуживание читателей в помещениях библиотеки приостановлено. Все запланированные на ближайшее время мероприятия переносятся.

Обслуживание читателей теперь производится только в режиме онлайн – через официальный сайт библиотеки, аккаунты в социальных сетях, по телефону.

Вы можете использовать такие удалённые формы информационно-библиотечного обслуживания, как:

kitaphane.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.