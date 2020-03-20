Национальная библиотека Республики Татарстан работает онлайн

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции с 19 марта по 15 апреля обслуживание читателей в помещениях библиотеки приостановлено. Все запланированные на ближайшее время мероприятия переносятся.

Обслуживание читателей теперь производится только в режиме онлайн – через официальный сайт библиотеки, аккаунты в социальных сетях, по телефону.

Вы можете использовать такие удалённые формы информационно-библиотечного обслуживания, как:

kitaphane.tatarstan.ru