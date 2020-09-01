Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики избрала нового руководителя

Новым председателем общественной организации «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики» стал Хайдяр Сафиуллин. Он — ближайший и многолетний соратник, достойный продолжатель культурной и образовательной деятельности первого руководителя Автономии, члена исполкома Всемирного Конгресса татар, члена Совета по делам национальностей Чувашской Республики, директора школы искусств Комсомольского района – Ферита Гибатдинова. Напомним, что Ферит Абдуллович скончался 7 июля этого года после непродолжительной болезни.

Почти 10 лет Сафиуллин руководил общественной организацией «Национально-культурная автономия татар города Чебоксары» Чувашской Республики, участвовал в разработке социокультурных, научно-исследовательских проектов Национально-культурной автономии татар Чувашской Республики, организовывал совместные спортивные состязания по волейболу для сельской и городской молодёжи Чувашии. Умение двух лидеров сохранить дружбу на протяжении сорока лет переросло в верное и надёжное сотрудничество на долгие годы.

Сегодня на плечи Хайдяра Абдулбариевича, которого хорошо знают не только в нашей республике, но и за её пределами, возложена огромная ответственность за представителей татарского народа, проживающих в Чувашии.

Дом Дружбы народов «АУ «РЦНТ» Дк тракторостроителей» Минкультуры Чувашии, ЧРОО «Ассамблея представителей народов, проживающих в Чувашской Республике» уверены, что новый председатель с пониманием выполнит возложенную на него миссию, оправдает наши надежды и будет способствовать единению татар в регионе, укреплению межнациональных отношений. Не менее важными направлениями останутся сохранение самобытности татарской культуры, упрочение связей с Республикой Татарстан. За годы деятельности Ферита Гибатдинова, национально-культурное объединение стало одним из активных, успешных в нашей республике и сделало качественный скачок в своей деятельности.

Справочно. Хайдяр Абдулбариевич Сафиуллин родился 18 октября 1961 года в селе Урмаево Комсомольского района Чувашской Республики. Имеет инженерно-техническое образование, а также богатый опыт управленческой и организационной работы.

В 2000 году участвовал в проектировании и строительстве столичной соборной мечети «Булгар» в Чебоксарах. По личной инициативе проводит подготовительную работу по изданию книги, посвящённой жизни и творчеству деятельности первого руководителя национально-культурной автономии татар в Чувашии.

dnt21.ru