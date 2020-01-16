Национально-культурная автономия татар Нижегородской области провела Чыршы бәйрәме

Еще в конце года активисты Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области (РНКАТНО) стали радовать детей активситов, детей из малоимущих и многодетных семей новогодними подарками. Приятно было также вручить чак-чаки детям из воскресной школы при МНКАТ г. Дзержинска, при котором они учат свой родной язык. Вручили подарочные чак-чаки и преподавателю татарского языка, самым активным женщинам МНКАТ со словами благодарности за огромное участие в общественной жизни татар г. Дзержинска.

И в каникулы продолжили раздачу подарков, понимая, что не все смогут прийти в офис РНКАТНО на традиционный праздник Чыршы бәйрәме.

А уже 15 января женская и молодежная организации при РНКАТНО организовали благотворительный праздник «Чыршы бәйрәме» для детей активистов РНКАТНО. Детишек разного возраста (от трех до 12) как всегда встречали самые юные активисты РНКАТНО Кэрим и Аиша в национальных костюмах. Они же всем предложили примерить тюбетейки и калфаки, объяснили детям, что это национальные головные уборы. Они же их и проводили к Кар кызы, которая провела с ними блиц-опрос и выяснила кто как готов празднику, знают ли они стихи на татарском. Викторина на знание слов, связанных с зимой, детишкам понравилось, и они с удовольствием высказывали разные варианты. К сожалению, в очередной раз выясняется, что мало кто из них знает татарский хотя бы на бытовом уровне. Этому и будет посвящен очередная встреча женщин здесь же в офисе.

Пока дети играли, подоспел и Кыш бабай, который пригласил их в другую комнату, где все было устроено молодыми активистами в татарском стиле: тут и посуда красивая, тут и книги детские, лучшие работы по конкурсам РНКАТНО и татарская выпечка разная. Там Кыш бабай и Кар кызы провели для детей различные национальные игры и конкурсы. Все с удовольствием и пели, и танцевали, столько стихов рассказали. За что получали свежайшие подарочные чак-чаки прям из Казани. А еще Кыш бабай вручил им еще и новогодние подарки, заботливо подготовленные активистками женской организации «Ак калфак».

Главный подарок от Кыш бабая, он же и активист РНКАТНО Альберт Юсупов – мультимедийная сказка «Су анасы» на двух языках понравился не только детям, сопровождающие их родители тоже с удовольствием послушали это произведение Тукая. Прекрасное живое чтение в лицах знакомой с детства сказки в сопровождении иллюстраций на экране было завораживающе. За что отдельная благодарность Альберту Олеговичу, отзывчивому и безотказному помощнику во всех мероприятиях РНКАТНО.

А еще всех ждал сладкий стол с национальной выпечкой в национальной расписной посуде из Казани. За одним столом весело общались дети и их мамы, бабушки и всем было комфортно, тепло и уютно. Никто не хотел уходить, особенно малыши. А взрослые размышляли о том, как же сохранить наш язык, что еще можно сделать, чтоб дети наши могли вот так общаться, с удовольствием петь татарские песни и плясать не стесняясь. Вопросов много, на которые ответы попробуем получить в очередной раз за «Круглым столом» в феврале в офисе РНКАТНО, куда будут приглашены все неравнодушные к своей культуре нижгары.

Исполком РНКАТНО благодарит всех организаторов, ребят, принявших участие в представлении. К слову, все сладости, оставшиеся от праздника, будут отправлено в малоимущие семьи в с. Кузьминки и Трехозерки, где есть семьи, которые ждут их нас с благодарностью.

nizgar.ru